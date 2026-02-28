БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща...
Чете се за: 06:17 мин.
Много българи остават блокирани в Близкия изток
Чете се за: 04:42 мин.
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
Чете се за: 04:57 мин.
DARA призна: "Bangaranga" беше фаворит и в...
Чете се за: 02:07 мин.

Празнуваме Тодоровден

Чете се за: 01:00 мин.
У нас
празнуваме тодоровден
Снимка: БТА/Архив
В съботата след Сирни Заговезни е Тодоровден. Почитането на Св. Тодор (великомъченик Теодор Тирон) е засвидетелствано още в ранните векове на Църквата.

Според народните обичаи Тодоровден се празнува главно за здраве на конете, затова се нарича още Конски Великден, именно за това най-интересният момент от празничния ден е кушията.

При изгрев слънце мъжете сплитат опашките и гривите на конете, украсяват ги с мъниста, пискюли и цветя и ги отвеждат на водопой. Жените замесват обредни хлябове, като дават от тях и на конете. Варят и жито, което се благославя в църковния храм. После идва ред на конното състезание.

На този ден имен ден празнуват: Тодор, Теодор, Теодора, Божидар, Богдана, Найден.

Честито на имениците!

#конски Великден #кушии #коне #тодоровден

Още от: Общество

Почина народният представител от „Възраждане“ Славчо Крумов
Почина народният представител от „Възраждане“ Славчо Крумов
Литургия и молебен в чест на победата на православието над ересите отслужи патриарх Даниил Литургия и молебен в чест на победата на православието над ересите отслужи патриарх Даниил
Чете се за: 02:17 мин.
Отменени са и днес полетите от България до Тел Авив и Дубай Отменени са и днес полетите от България до Тел Авив и Дубай
Чете се за: 02:27 мин.
Пловдив посрещна копие на чудотворната икона "Света Богородица Победоносна" Пловдив посрещна копие на чудотворната икона "Света Богородица Победоносна"
Чете се за: 00:42 мин.
Новодомците в Белица: Мечките Гордо и Флоренция за пръв път се докоснаха до трева и сняг (СНИМКИ) Новодомците в Белица: Мечките Гордо и Флоренция за пръв път се докоснаха до трева и сняг (СНИМКИ)
Чете се за: 02:37 мин.
Ретро мотриса пътува от София до Банкя по повод Баба Марта Ретро мотриса пътува от София до Банкя по повод Баба Марта
Чете се за: 01:20 мин.

След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...
Чете се за: 06:17 мин.
По света
1400 български туристи са в Близкия изток, най-много са в Дубай 1400 български туристи са в Близкия изток, най-много са в Дубай
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Мишените на Иран: Втори ден Техеран атакува страни в Персийския залив Мишените на Иран: Втори ден Техеран атакува страни в Персийския залив
Чете се за: 04:15 мин.
По света
"Сирени вият ден и нощ, не можем да се приберем": Разказ от първо лице на блокирани в Близкия изток българи "Сирени вият ден и нощ, не можем да се приберем": Разказ от първо лице на блокирани в Близкия изток българи
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Водата поскъпва в по-голяма част от страната
Чете се за: 01:17 мин.
Икономика
9 демонстранти бяха застреляни пред американското консулство в...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Политически критики: Част от партиите са недоволни от действията на...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
