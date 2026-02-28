празнуваме тодоровден

В съботата след Сирни Заговезни е Тодоровден. Почитането на Св. Тодор (великомъченик Теодор Тирон) е засвидетелствано още в ранните векове на Църквата.

Според народните обичаи Тодоровден се празнува главно за здраве на конете, затова се нарича още Конски Великден, именно за това най-интересният момент от празничния ден е кушията.

При изгрев слънце мъжете сплитат опашките и гривите на конете, украсяват ги с мъниста, пискюли и цветя и ги отвеждат на водопой. Жените замесват обредни хлябове, като дават от тях и на конете. Варят и жито, което се благославя в църковния храм. После идва ред на конното състезание.

На този ден имен ден празнуват: Тодор, Теодор, Теодора, Божидар, Богдана, Найден.

Честито на имениците!