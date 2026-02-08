Сфера от светлини - олимпийският огън в Милано с мини вечерно шоу

Десет българи ще стартират днес в състезанията на Олимпийски игри. Сноубордистите Радослав Янков, Тервел Замфиров, Александър Кръшняк и Малена Замфирова откриват родното участие в борбата за медалите. Квалификациите в паралелния гигантски слалом започват в 10 часа, а първите 16 ще отидат на финалите от 14:00 часа.



Олимпийският огън, който гори на Арката на мира в Милано предлага специално мини шоу за посетителите на града. Всяка вечер до края на игрите светлината ще се преобразува в танцуваща сфера на фона на музиката на родения в Милано композитор и пианист Роберто Качапаля.

Специалното събитие продължава между 5 минути и се провежда на всеки час. Конструкцията с променлива геометрия е вдъхновена от Леонардо да Винчи и неговите прочути възли - геометрични плетеници, символ на хармонията между природата и човешкия разум.