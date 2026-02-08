Протести срещу олимпийските игри: Демонстранти влязоха в сблъсъци с полицията

Повече от 5000 души излязоха по улиците на Милано на протест в първия ден на игрите в Милано-Кортина.



Недоволството на хората беше предизвикано от високите наеми на жилищата, задълбочаващото се неравенство и опасенията за околната среда заради Игрите.

В края на мирната демонстрация, протестиращите започнаха да хвърлят бомбички, димки и сигнални ракети, което наложи намесата на полицията.

Стигна се и до сблъсъци. Секторът на недвижимите имоти в Милано преживя бум през последното десетилетие. Благоприятният данъчен режим привлече много нови богати жители, което е увеличило разходите за живот и е направило града прекалено скъп за местните жители.