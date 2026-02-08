"Мир чрез сила" - Уиткоф и Къшнър посетиха самолетоносача "Ейбрахам Линкълн"

Пратениците на Доналд Тръмп в преговорите с Иран - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър посетиха самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" в Арабско море.



Посещението дойде ден след като двамата приключиха кръга от непреки преговори с Иран в оманската столица Маскат по ядрената програма на Ислямската република.

Уиткоф написа в Екс, че са се срещнали с "храбрите" моряци и морски пехотинци, ударната група и военноморското авиационно крило, "които пазят и подкрепят посланието на президента Тръмп за мир чрез сила".

"Ейбрахам Линкълн" е част от ударна група, която Съединените щати разположиха в района на Близкия изток след потушаването на антиправителствените протести в Иран миналия месец.

САЩ и Иран подготвят нов кръг преговори скоро. Тръмп ще обсъди въпроса на среща с израелския премиер БеняминНетаняху в сряда във Вашингтон.