БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

"Мир чрез сила" - Уиткоф и Къшнър посетиха самолетоносача "Ейбрахам Линкълн"

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Запази

"Ейбрахам Линкълн" е част от ударна група, която Съединените щати разположиха в района на Близкия изток след потушаването на антиправителствените протести в Иран

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Пратениците на Доналд Тръмп в преговорите с Иран - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър посетиха самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" в Арабско море.

Посещението дойде ден след като двамата приключиха кръга от непреки преговори с Иран в оманската столица Маскат по ядрената програма на Ислямската република.

Уиткоф написа в Екс, че са се срещнали с "храбрите" моряци и морски пехотинци, ударната група и военноморското авиационно крило, "които пазят и подкрепят посланието на президента Тръмп за мир чрез сила".

"Ейбрахам Линкълн" е част от ударна група, която Съединените щати разположиха в района на Близкия изток след потушаването на антиправителствените протести в Иран миналия месец.

САЩ и Иран подготвят нов кръг преговори скоро. Тръмп ще обсъди въпроса на среща с израелския премиер БеняминНетаняху в сряда във Вашингтон.

#самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" #Стив Уиткоф #Джаред Къшнър

Последвайте ни

ТОП 24

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
2
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
3
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
4
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Застудяване и валежи от дъжд и сняг от понеделник
6
Застудяване и валежи от дъжд и сняг от понеделник

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
3
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
4
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
5
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
6
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия...

Още от: Близък изток

Среща на борда за мир в Газа
Среща на борда за мир в Газа
За първи път от 12-дневната война САЩ и Иран обсъждат ядрената програма За първи път от 12-дневната война САЩ и Иран обсъждат ядрената програма
Чете се за: 05:45 мин.
Има ли напредък по спорните въпроси за края на войната в Украйна? Има ли напредък по спорните въпроси за края на войната в Украйна?
Чете се за: 04:15 мин.
По оста Вашингтон - Техеран: Преговорите между двете страни ще бъдат в Оман По оста Вашингтон - Техеран: Преговорите между двете страни ще бъдат в Оман
Чете се за: 01:12 мин.
Газа и Иран – на фокус при посещението на Стив Уиткоф в Израел Газа и Иран – на фокус при посещението на Стив Уиткоф в Израел
Чете се за: 01:17 мин.
Израел отвори граничния пункт "Рафа": Хиляди ранени и болни чакат да напуснат анклава Израел отвори граничния пункт "Рафа": Хиляди ранени и болни чакат да напуснат анклава
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

Абсурди: Кмет остава на поста си след присъда за купуване на гласове
Абсурди: Кмет остава на поста си след присъда за купуване на гласове
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Крум Зарков е новият председател на БСП Крум Зарков е новият председател на БСП
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
"Мир чрез сила" - Уиткоф и Къшнър посетиха самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" "Мир чрез сила" - Уиткоф и Къшнър посетиха самолетоносача "Ейбрахам Линкълн"
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Валежи от дъжд и сняг, осезаемо застудява от понеделник Валежи от дъжд и сняг, осезаемо застудява от понеделник
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Среща на борда за мир в Газа
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Чете се за: 08:32 мин.
У нас
Възможно ли е мирно лято в Украйна?
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Скандално видео от Доналд Тръмп - показа Барак Обама като примат
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ