БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло...
Чете се за: 00:45 мин.
Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в...
Чете се за: 03:35 мин.
Малена Замфирова се класира за осминафиналите в...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в паралелния гигантски слалом, Кръшняк отпадна

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:35 мин.
Спорт
Запази

Замфиров и Янков са сред най-добрите 16 в паралелния гигантски слалом в Ливиньо.

българите паралелния гигантски слалом милано кортина 2026 галерия
Слушай новината

Българските състезатели приключиха участието си в квалификациите на паралелния гигантски слалом при мъжете на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Тервел Замфиров и Радослав Янков намериха място сред първите 16 и продължиха към финалната фаза, а Александър Кръшняк отпадна.

Тервел Замфиров започна впечатляващо състезанието с време от 42.92 секунди в първото си спускане по червеното трасе, което го нареди на трето място след първия кръг и му донесе второ най-добро постижение по тази линия.

Във второто си каране по синьото трасе срещу Арно Годе българинът финишира с време 1:26.58 минути и без проблеми подпечата мястото си на осминафиналите. В крайното класиране след квалификациите Замфиров зае пета позиция и ще има за съперник Елияс Хуберт.

Радослав Янков стартира с номер 7 и в първия си старт по червеното трасе срещу Тим Мастнак (Словения) записа 43.84 секунди, което го постави на 16-ото място - последната позиция, даваща право на участие във финалите.

Във второто си спускане Янков кара по синьото трасе срещу Квиатковски и финишира с време 1:27.44 минути. След двата квалификационни старта българинът се класира 13-и и също намери място сред участниците в осминафиналите.

Участие в квалификациите записа и 21-годишният Александър Кръшняк, който също като Замфиров дебютира на зимни олимпийски игри. Българинът стартира с номер 30 по синьото трасе срещу Кристоф Минарик (Чехия) и даде време от 46.91 секунди, което го остави на 32-ро място след първия кръг.

Във второто си квалификационно спускане Кръшняк стартира самостоятелно по червеното трасе, след като съперникът му Масаки Шиба отпадна в първия кръг. Той записа 1:32.27 минути с по-чисто каране, но това не беше достатъчно за продължаване напред и българинът приключи участието си в надпреварата.

Лидер след квалификациите стана италианецът Роберт Фишлайнер, следван от сънародника си Аарон Марч и Бенямин Карл.

Класиране в квалификациите на паралелния гигантски слалом:
1. Роланд Фишналер (Италия) - 1:25.13 минути
2. Аарон Марк (Италия) - 1:26.08
3. Бенямин Карл (Австрия) - 1:26.49
4. Арно Годе (Канада) - 1:26.58
5. ТЕРВЕЛ ЗАМФИРОВ (БЪЛГАРИЯ) - 1:26.58
6. Санхо Ли (Република Корея) - 1:26.74
7. Дарио Кавизел (Швейцария) - 1:26.85
8. Санкюм Ким (Република Корея) - 1:27.18
9. Жан Кошир (Словения) - 1:27.33
10. Мирко Феличети (Италия) - 1:27.37
11. Андреас Промегер (Австрия) - 1:27.40
12. Елиас Хубер (Германия) - 1:27.44
13. РАДОСЛАВ ЯНКОВ (БЪЛГАРИЯ) - 1:27.44
14. Маурицио Бормолини (Италия) - 1:27.47
15. Тим Мастнак (Словения) - 1:27.48
16. Рок Маргуч (Словения) - 1:27.56
- - -
31. АЛЕКСАНДЪР КРЪШНЯК (БЪЛГАРИЯ) - 1:32.27

Финалите стартират в 13:55 часа и ще бъдат предавани пряко по БНТ 1 и на нашия сайт.

Свързани статии:

Малена Замфирова се класира за осминафиналите в паралелния гигантски слалом на Игрите в Италия
Малена Замфирова се класира за осминафиналите в паралелния гигантски слалом на Игрите в Италия
Дебютанката на олимпийски игри намери място сред най-добрите 16 с...
Чете се за: 02:45 мин.
#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано/Кортина 2026 #Малена Замфирова #Александър Кръшняк #Тервел Замфиров #Радослав Янков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
1
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
3
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Крум Зарков е новият председател на БСП
5
Крум Зарков е новият председател на БСП
Абсурди: Кмет остава на поста си след присъда за купуване на гласове
6
Абсурди: Кмет остава на поста си след присъда за купуване на гласове

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
3
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
4
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
5
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
6
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия...

Още от: Зимни

Радослав Янков отстъпи на Арно Годе и отпадна на осминафиналите в паралелния гигантски слалом
Радослав Янков отстъпи на Арно Годе и отпадна на осминафиналите в паралелния гигантски слалом
ЗОИ Милано/Кортина: Малена Замфирова - осминафинал, паралелен гигантски слалом (ВИДЕО) ЗОИ Милано/Кортина: Малена Замфирова - осминафинал, паралелен гигантски слалом (ВИДЕО)
Две стотни разделиха Малена Замфирова от четвърфиналите в паралелния гигантски слалом Две стотни разделиха Малена Замфирова от четвърфиналите в паралелния гигантски слалом
Чете се за: 00:27 мин.
Александър Кръшняк: Доволен съм от спускането ми, оставам с хубав спомен Александър Кръшняк: Доволен съм от спускането ми, оставам с хубав спомен
Чете се за: 01:47 мин.
Кошмарно падане сложи край на олимпийската мечта на Линдзи Вон Кошмарно падане сложи край на олимпийската мечта на Линдзи Вон
Чете се за: 01:22 мин.
Радостина Славова завоюва бронзово отличие от Европейската купа по фристайл сноуборд на Витоша Радостина Славова завоюва бронзово отличие от Европейската купа по фристайл сноуборд на Витоша
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
С 456 карамфила в памет на жертвите по пътищата протестиращи блокираха Орлов мост С 456 карамфила в памет на жертвите по пътищата протестиращи блокираха Орлов мост
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Малена Замфирова се класира за осминафиналите в паралелния гигантски слалом на Игрите в Италия Малена Замфирова се класира за осминафиналите в паралелния гигантски слалом на Игрите в Италия
Чете се за: 02:45 мин.
Сноуборд
Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в паралелния гигантски слалом, Кръшняк отпадна Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в паралелния гигантски слалом, Кръшняк отпадна
Чете се за: 03:35 мин.
Спорт
Случаят „Петрохан“и бавенето на изборите –...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Официално: Двама арестувани за стрелбата в Москва
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Пожар в Националната онкологична болница в София, няма пострадали
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Абсурди: Кмет остава на поста си след присъда за купуване на гласове
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ