Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в паралелния гигантски слалом, Кръшняк отпадна

Българските състезатели приключиха участието си в квалификациите на паралелния гигантски слалом при мъжете на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Тервел Замфиров и Радослав Янков намериха място сред първите 16 и продължиха към финалната фаза, а Александър Кръшняк отпадна.

Тервел Замфиров започна впечатляващо състезанието с време от 42.92 секунди в първото си спускане по червеното трасе, което го нареди на трето място след първия кръг и му донесе второ най-добро постижение по тази линия.

Във второто си каране по синьото трасе срещу Арно Годе българинът финишира с време 1:26.58 минути и без проблеми подпечата мястото си на осминафиналите. В крайното класиране след квалификациите Замфиров зае пета позиция и ще има за съперник Елияс Хуберт.

Радослав Янков стартира с номер 7 и в първия си старт по червеното трасе срещу Тим Мастнак (Словения) записа 43.84 секунди, което го постави на 16-ото място - последната позиция, даваща право на участие във финалите.

Във второто си спускане Янков кара по синьото трасе срещу Квиатковски и финишира с време 1:27.44 минути. След двата квалификационни старта българинът се класира 13-и и също намери място сред участниците в осминафиналите.

Участие в квалификациите записа и 21-годишният Александър Кръшняк, който също като Замфиров дебютира на зимни олимпийски игри. Българинът стартира с номер 30 по синьото трасе срещу Кристоф Минарик (Чехия) и даде време от 46.91 секунди, което го остави на 32-ро място след първия кръг.

Във второто си квалификационно спускане Кръшняк стартира самостоятелно по червеното трасе, след като съперникът му Масаки Шиба отпадна в първия кръг. Той записа 1:32.27 минути с по-чисто каране, но това не беше достатъчно за продължаване напред и българинът приключи участието си в надпреварата.

Лидер след квалификациите стана италианецът Роберт Фишлайнер, следван от сънародника си Аарон Марч и Бенямин Карл.

Класиране в квалификациите на паралелния гигантски слалом:

1. Роланд Фишналер (Италия) - 1:25.13 минути

2. Аарон Марк (Италия) - 1:26.08

3. Бенямин Карл (Австрия) - 1:26.49

4. Арно Годе (Канада) - 1:26.58

5. ТЕРВЕЛ ЗАМФИРОВ (БЪЛГАРИЯ) - 1:26.58

6. Санхо Ли (Република Корея) - 1:26.74

7. Дарио Кавизел (Швейцария) - 1:26.85

8. Санкюм Ким (Република Корея) - 1:27.18

9. Жан Кошир (Словения) - 1:27.33

10. Мирко Феличети (Италия) - 1:27.37

11. Андреас Промегер (Австрия) - 1:27.40

12. Елиас Хубер (Германия) - 1:27.44

13. РАДОСЛАВ ЯНКОВ (БЪЛГАРИЯ) - 1:27.44

14. Маурицио Бормолини (Италия) - 1:27.47

15. Тим Мастнак (Словения) - 1:27.48

16. Рок Маргуч (Словения) - 1:27.56

- - -

31. АЛЕКСАНДЪР КРЪШНЯК (БЪЛГАРИЯ) - 1:32.27

Финалите стартират в 13:55 часа и ще бъдат предавани пряко по БНТ 1 и на нашия сайт.