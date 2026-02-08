Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в паралелния гигантски слалом, Кръшняк отпадна

Замфиров и Янков са сред най-добрите 16 в паралелния гигантски слалом в Ливиньо.
Българските състезатели приключиха участието си в квалификациите на паралелния гигантски слалом при мъжете на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Тервел Замфиров и Радослав Янков намериха място сред първите 16 и продължиха към финалната фаза, а Александър Кръшняк отпадна.
Тервел Замфиров започна впечатляващо състезанието с време от 42.92 секунди в първото си спускане по червеното трасе, което го нареди на трето място след първия кръг и му донесе второ най-добро постижение по тази линия.
Във второто си каране по синьото трасе срещу Арно Годе българинът финишира с време 1:26.58 минути и без проблеми подпечата мястото си на осминафиналите. В крайното класиране след квалификациите Замфиров зае пета позиция и ще има за съперник Елияс Хуберт.
Радослав Янков стартира с номер 7 и в първия си старт по червеното трасе срещу Тим Мастнак (Словения) записа 43.84 секунди, което го постави на 16-ото място - последната позиция, даваща право на участие във финалите.
Във второто си спускане Янков кара по синьото трасе срещу Квиатковски и финишира с време 1:27.44 минути. След двата квалификационни старта българинът се класира 13-и и също намери място сред участниците в осминафиналите.
Участие в квалификациите записа и 21-годишният Александър Кръшняк, който също като Замфиров дебютира на зимни олимпийски игри. Българинът стартира с номер 30 по синьото трасе срещу Кристоф Минарик (Чехия) и даде време от 46.91 секунди, което го остави на 32-ро място след първия кръг.
Във второто си квалификационно спускане Кръшняк стартира самостоятелно по червеното трасе, след като съперникът му Масаки Шиба отпадна в първия кръг. Той записа 1:32.27 минути с по-чисто каране, но това не беше достатъчно за продължаване напред и българинът приключи участието си в надпреварата.
Лидер след квалификациите стана италианецът Роберт Фишлайнер, следван от сънародника си Аарон Марч и Бенямин Карл.
Класиране в квалификациите на паралелния гигантски слалом:
1. Роланд Фишналер (Италия) - 1:25.13 минути
2. Аарон Марк (Италия) - 1:26.08
3. Бенямин Карл (Австрия) - 1:26.49
4. Арно Годе (Канада) - 1:26.58
5. ТЕРВЕЛ ЗАМФИРОВ (БЪЛГАРИЯ) - 1:26.58
6. Санхо Ли (Република Корея) - 1:26.74
7. Дарио Кавизел (Швейцария) - 1:26.85
8. Санкюм Ким (Република Корея) - 1:27.18
9. Жан Кошир (Словения) - 1:27.33
10. Мирко Феличети (Италия) - 1:27.37
11. Андреас Промегер (Австрия) - 1:27.40
12. Елиас Хубер (Германия) - 1:27.44
13. РАДОСЛАВ ЯНКОВ (БЪЛГАРИЯ) - 1:27.44
14. Маурицио Бормолини (Италия) - 1:27.47
15. Тим Мастнак (Словения) - 1:27.48
16. Рок Маргуч (Словения) - 1:27.56
- - -
31. АЛЕКСАНДЪР КРЪШНЯК (БЪЛГАРИЯ) - 1:32.27
Финалите стартират в 13:55 часа и ще бъдат предавани пряко по БНТ 1 и на нашия сайт.