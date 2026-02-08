Малена Замфирова се класира за осминафиналите в паралелния гигантски слалом на Игрите в Италия

Малена Замфирова се класира за осминафиналите в паралелния гигантски слалом на Зимните олимпийски игри в Италия.

16-годишната българка стартира с №16 в осма серия и записа време 46.89 в първото спускане по синьото трасе срещу 26-годишната Елиза Кафонт. Малена остана на три десети от италианката, което и отреди 11-о време след първия кръг.

По червеното трасе след това тя спечели срещу Шайан Лох от Германия и с общ резултат 1:34.29 намери място на осминафиналите с 10-о време.

Директните елиминации за отличията започват в 14:00 часа българско време, а съперничка на най-младата сътезателка в сноуборда, в първия кръг ще бъде Рамона Терезия Хофмайстер (Германия), четирикратна носителка на Световната купа в паралелните дисциплини и бронзова медалистка от Пьончанг 2018.

Най-бърза в квалификациите беше защитаващата титлата си от Пьончанг 2018 и Пекин 2022 Естер Ледецка (Чехия) с 1:30.79 минута, а втора се нареди нейната сънародничка Зузана Мадерова с 1:31.48 минута.

Световната вицешампионка Цубаки Мики (Япония) даде трето време с 1:32.87 минута. Мики е носителка на Световната купа за сезон 2024/2025 и лидерка в класирането през настоящата кампания.

Бронзовата медалистка от Пекин 2022 Глория Котник (Словения) завърши 17-а и отпадна. Тя постигна равно време с Клаудия Рийглер (Австрия) от 1:35.43 минута, но германката продължава на осминафиналите заради по-добро класиране на трасе.

Класиране в квалификациите:

1. Естер Ледецка (Чехия) - 1:30.79 минута

2. Зузана Мадерова (Чехия) - 1:31.48

3. Цубаки Мики (Япония) - 1:32.87

4. Лучия Далмасо (Италия) - 1:33.06

5. Александра Крол-Валас (Полша) - 1:33.18

6. Елиза Кафонт (Италия) - 1:33.38

7. Рамона Терезия Хофмайстер (Германия) - 1:33.47

8. Мишел Декер (Нидерландия) - 1:33.63

9. Забине Пайер (Австрия) - 1:33.75

10. МАЛЕНА ЗАМФИРОВА (БЪЛГАРИЯ) - 1:34.29

11. Джули Цог (Швейцария) - 1:34.36

12. Орели Моасан (Канада) - 1:34.56

13. Джазмин Корати (Италия) - 1:35.00

14. Кейли Бък (Канада) - 1:35.34

15. Шайан Лох (Германия) - 1:35.40

16. Клаудия Рийглер (Австрия) - 1:35.43

Финалите стартират в 13:55 часа и ще бъдат предавани пряко по БНТ 1 и на нашия сайт.