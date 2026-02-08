БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Справедливи наказания за шофьори-убийци: Граждани и родители на загинали деца на протест

Протест с искания за справедливи присъди за пияните и дрогирани водачи, които грубо погазват правилата за движение. Той е организиран от сдружение "Ангели на пътя".

В 12 часа пред Съдебната палата отново се събраха протестиращи, сред които родители на загинали деца и младежи през изминалите години. Техните искания са за справедливи наказания и бързи производства, що се отнася особено до дрогирани и пияни шофьори, които са нарушили правилата за движение по пътищата и са отнели човешки живот.

Очаква се малко по-късно да започне и шествие от Съдебната палата до Орлов мост, където да поставят карамфили в памет на всички жертви на пътищата у нас.

Вижте повече в прякото включване на Светозар Костадинов.

