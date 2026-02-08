БНТ
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло...
13:52, 08.02.2026
Чете се за: 00:45 мин.
Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в...
12:33, 08.02.2026
Чете се за: 03:35 мин.
Малена Замфирова се класира за осминафиналите в...
12:32, 08.02.2026
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
Спортни новини 08.02.2026 г., 12:20 ч.
от
БНТ
12:20, 08.02.2026
Спорт
12:15, 08.02.2026
Гледайте финалите в паралелния гигантски слалом по БНТ 1
12:10, 08.02.2026
Справедливи наказания за шофьори-убийци: Граждани и родители на...
12:09, 08.02.2026
ЗОИ Милано/Кортина: Радослав Янков - квалификации паралелен...
12:00, 08.02.2026
ЗОИ Милано/Кортина: Александър Кръшняк - квалификации паралелен...
11:40, 08.02.2026
ЗОИ Милано/Кортина: Малена Замфирова - квалификации паралелен...
11:38, 08.02.2026
Случаят „Петрохан“и бавенето на изборите –...
11:25, 08.02.2026
Официално: Двама арестувани за стрелбата в Москва
#спортни новини
Водещи новини
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
13:49, 08.02.2026
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
С 456 карамфила в памет на жертвите по пътищата протестиращи блокираха Орлов мост
13:40, 08.02.2026
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Малена Замфирова се класира за осминафиналите в паралелния гигантски слалом на Игрите в Италия
10:15, 08.02.2026
Чете се за: 02:45 мин.
Сноуборд
Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в паралелния гигантски слалом, Кръшняк отпадна
10:45, 08.02.2026
Чете се за: 03:35 мин.
Спорт
Случаят „Петрохан“и бавенето на изборите –...
11:38, 08.02.2026
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Официално: Двама арестувани за стрелбата в Москва
11:25, 08.02.2026
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Пожар в Националната онкологична болница в София, няма пострадали
10:54, 08.02.2026
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Абсурди: Кмет остава на поста си след присъда за купуване на гласове
08:07, 08.02.2026
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
