Хиляди протестираха в Милано срещу Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина

Повече от 5 хиляди души излязоха по улиците на Милано снощи на протест срещу Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. Недоволството на хората беше предизвикано от високите наеми на жилищата, задълбочаващото се неравенство и опасенията за околната среда около организацията на Игрите. В края на мирната демонстрация, протестиращи започнаха да хвърлят димки и сигнални ракети, което наложи намеса на полицията. Стигна се и до сблъсъци. Има поне шестима арестувани.

Италианският министър-председател Джорджия Мелони заклейми протестиращите като "врагове на Италия“. В пост в Инстаграм, Мелони похвали хилядите италианци, които според нея работят за гладкото протичане на Игрите и представят положителната страна на Италия и добави че "Има и такива, които са врагове на Италия и италианци, които демонстрират "срещу Олимпиадата“ и гарантират, че тези кадри се излъчват по телевизионните екрани по целия свят."

Картонени макети на отсечени иглолистни дървета. И голям банер с надпис: златен медал за политиците за Олимпиадата на експлоатацията, спекулациите и бетона. Недоволството на събралите се снощи хора започна от чисто екологични съображения срещу домакинството на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

Валентина Рекалкати: "Това, заради което сме тук, с тези картонени макети са 800-те лиственици отсечени, за да се построи пистата за бобслей в Кортина, която няма да се използва след Олимпиадата, защото бобслеят не е национален спорт."

Въздействието на инфраструктурата за Олимпиадата върху околната среда и вредите от използването на изкуствен сняг обаче далеч не бяха единствените причини за недоволството.

Матиа Сколари: "Олимпийските игри са единствено в полза на богатите, за да насърчават спекулациите с недвижими имоти и да пълнят джобовете на предприемачите чрез дела им от пая на обществените поръчки."

Гневът срещу неравенството се отприщи с напредване на вечерта. Бутилки, бомбички, димки и сигнални ракети полетяха към полицаите охраняващи събитието. Стигна се и до сблъсъци и арести. Според местните хора, Игрите са превърнали Милано в град, в който не може да се живее. Бумът на цените на недвижимите имоти и притокът на нови богати жители, привлечени от благоприятния данъчен режим, са направили града прекалено скъп за местните, които са притиснати от растящите разходи за живот.

Снимки: БТА

Протестиращи скандираха и срещу присъствието на агенти на американската Агенция за имиграционен и митнически контрол, натоварени с охраната на американската делегация на Игрите. Други от протестиращите пък развяха палестински знамена.