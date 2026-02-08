БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в...
Чете се за: 02:42 мин.
Малена Замфирова се класира за осминафиналите в...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хиляди протестираха в Милано срещу Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Запази

Недоволството на хората беше предизвикано от високите наеми на жилищата, задълбочаващото се неравенство и опасенията за околната среда

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Повече от 5 хиляди души излязоха по улиците на Милано снощи на протест срещу Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. Недоволството на хората беше предизвикано от високите наеми на жилищата, задълбочаващото се неравенство и опасенията за околната среда около организацията на Игрите. В края на мирната демонстрация, протестиращи започнаха да хвърлят димки и сигнални ракети, което наложи намеса на полицията. Стигна се и до сблъсъци. Има поне шестима арестувани.

Италианският министър-председател Джорджия Мелони заклейми протестиращите като "врагове на Италия“. В пост в Инстаграм, Мелони похвали хилядите италианци, които според нея работят за гладкото протичане на Игрите и представят положителната страна на Италия и добави че "Има и такива, които са врагове на Италия и италианци, които демонстрират "срещу Олимпиадата“ и гарантират, че тези кадри се излъчват по телевизионните екрани по целия свят."

Картонени макети на отсечени иглолистни дървета. И голям банер с надпис: златен медал за политиците за Олимпиадата на експлоатацията, спекулациите и бетона. Недоволството на събралите се снощи хора започна от чисто екологични съображения срещу домакинството на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

Валентина Рекалкати: "Това, заради което сме тук, с тези картонени макети са 800-те лиственици отсечени, за да се построи пистата за бобслей в Кортина, която няма да се използва след Олимпиадата, защото бобслеят не е национален спорт."

Въздействието на инфраструктурата за Олимпиадата върху околната среда и вредите от използването на изкуствен сняг обаче далеч не бяха единствените причини за недоволството.

Матиа Сколари: "Олимпийските игри са единствено в полза на богатите, за да насърчават спекулациите с недвижими имоти и да пълнят джобовете на предприемачите чрез дела им от пая на обществените поръчки."

Гневът срещу неравенството се отприщи с напредване на вечерта. Бутилки, бомбички, димки и сигнални ракети полетяха към полицаите охраняващи събитието. Стигна се и до сблъсъци и арести. Според местните хора, Игрите са превърнали Милано в град, в който не може да се живее. Бумът на цените на недвижимите имоти и притокът на нови богати жители, привлечени от благоприятния данъчен режим, са направили града прекалено скъп за местните, които са притиснати от растящите разходи за живот.

Снимки: БТА

Протестиращи скандираха и срещу присъствието на агенти на американската Агенция за имиграционен и митнически контрол, натоварени с охраната на американската делегация на Игрите. Други от протестиращите пък развяха палестински знамена.

#Олимпийски игри #Италия #протести

Последвайте ни

ТОП 24

Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
1
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Застудяване и валежи от дъжд и сняг от понеделник
3
Застудяване и валежи от дъжд и сняг от понеделник
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Крум Зарков е новият председател на БСП
5
Крум Зарков е новият председател на БСП
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо
6
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
3
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
4
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
5
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
6
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия...

Още от: Европа

Президентски балотаж - португалците избират между умерен ляв и крайнодесен кандидат
Президентски балотаж - португалците избират между умерен ляв и крайнодесен кандидат
Официално: Двама арестувани за стрелбата в Москва Официално: Двама арестувани за стрелбата в Москва
Чете се за: 01:00 мин.
Сфера от светлини - олимпийският огън в Милано с мини вечерно шоу Сфера от светлини - олимпийският огън в Милано с мини вечерно шоу
Чете се за: 01:02 мин.
Протести срещу олимпийските игри: Демонстранти влязоха в сблъсъци с полицията Протести срещу олимпийските игри: Демонстранти влязоха в сблъсъци с полицията
Чете се за: 00:50 мин.
Повод за гордост за италианците: Вълненията около олимпийската церемония Повод за гордост за италианците: Вълненията около олимпийската церемония
Чете се за: 02:57 мин.
Президентът Илияна Йотова се срещна с германския си колега в олимпийското село (СНИМКИ) Президентът Илияна Йотова се срещна с германския си колега в олимпийското село (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Малена Замфирова се класира за осминафиналите в паралелния гигантски слалом на Игрите в Италия
Малена Замфирова се класира за осминафиналите в паралелния...
Чете се за: 02:45 мин.
Сноуборд
Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в паралелния гигантски слалом, Кръшняк отпадна Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в паралелния гигантски слалом, Кръшняк отпадна
Чете се за: 02:42 мин.
Спорт
Справедливи наказания за шофьори-убийци: Граждани и родители на загинали деца на протест Справедливи наказания за шофьори-убийци: Граждани и родители на загинали деца на протест
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Случаят „Петрохан“и бавенето на изборите – позициите на ГЕРБ и ПП-ДБ Случаят „Петрохан“и бавенето на изборите – позициите на ГЕРБ и ПП-ДБ
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Официално: Двама арестувани за стрелбата в Москва
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Пожар в Националната онкологична болница в София, няма пострадали
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Абсурди: Кмет остава на поста си след присъда за купуване на гласове
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Хиляди протестираха в Милано срещу Зимните олимпийски игри в...
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ