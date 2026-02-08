С 456 карамфила в памет на жертвите по пътищата протестиращи блокираха Орлов мост

С 456 карамфила – по един за всяка жертва на пътнотранспортни произшествия през 2025 година, протестиращи блокираха движението в района на Орлов мост в София. Недоволството е на роднини и близки на загинали при пътни инциденти.

Те настояват за по-строги и справедливи наказания за пияни и дрогирани шофьори, причинили тежки катастрофи.

Почернените родители първоначално се събраха първоначално пред Съдебната палата, където оставиха снимки на загинали деца и настояха за справедливост и законодателни промени.

По-късно протестиращите се отправиха на шествие към Орлов мост, където блокираха движението и оставиха карамфили в памет на всички загинали при катастрофи.