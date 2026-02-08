БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край...
Чете се за: 00:45 мин.
Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в...
Чете се за: 03:35 мин.
Малена Замфирова се класира за осминафиналите в...
Чете се за: 02:45 мин.

С 456 карамфила в памет на жертвите по пътищата протестиращи блокираха Орлов мост

Светозар Костадинов
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
С 456 карамфила в памет на жертвите по пътищата протестиращи блокираха Орлов мост
С 456 карамфила – по един за всяка жертва на пътнотранспортни произшествия през 2025 година, протестиращи блокираха движението в района на Орлов мост в София. Недоволството е на роднини и близки на загинали при пътни инциденти.

Те настояват за по-строги и справедливи наказания за пияни и дрогирани шофьори, причинили тежки катастрофи.

Почернените родители първоначално се събраха първоначално пред Съдебната палата, където оставиха снимки на загинали деца и настояха за справедливост и законодателни промени.

По-късно протестиращите се отправиха на шествие към Орлов мост, където блокираха движението и оставиха карамфили в памет на всички загинали при катастрофи.

#почернени родители #,,Ангели на пътя" #протест

