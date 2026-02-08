Исторически бронз за България и силно представяне на сноубордистите ни в Милано/Кортина

Българските състезатели записаха едно от най-силните си участия в алпийския сноуборд на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, увенчано с исторически бронзов медал за Тервел Замфиров в паралелния гигантски слалом - първо олимпийско отличие за страната ни от 20 години насам.

Тервел Замфиров: исторически бронз и пробив сред световния елит

20-годишният Замфиров направи впечатляващ дебют на олимпийска сцена. Още в квалификациите българинът зае пето място в крайното подреждане, след като даде трето време в първия манш по червеното трасе, а във второто си спускане по синьото без проблеми си осигури място сред най-добрите 16.

В директните елиминации Замфиров продължи със силното си каране, като в осминафиналите отстрани германеца Елиас Хубер, а на четвъртфиналите записа изключително драматична победа срещу канадеца Арно Годе с минималните 3 стотни от секундата. В полуфиналния сблъсък българинът отстъпи на 37-годишния корейски ветеран Ким Сан Юнг, след като изпусна аванс от 21 стотни и финишира на 23 стотни зад съперника си.

В малкия финал за бронза Замфиров отново демонстрира класа и характер. Срещу чеха Тим Мастняк българинът избра червеното трасе и стартира агресивно, изграждайки преднина от около 30 стотни. В последните метри силите между двамата бяха напълно изравнени, а победителят бе определен след фотофиниш. Милиметрите този път бяха в полза на България – Тервел Замфиров се окичи с бронзовия медал и влезе в историята на българския зимен спорт.

Радослав Янков: стабилни квалификации и отпадане на осминафинал

Във финалната фаза при мъжете участие записа и Радослав Янков. Опитният българин завърши 13-и в квалификациите и в осминафиналите се изправи срещу канадеца Арно Годе. Двубоят бе изключително равностоен, но Янков отстъпи с минимален пасив от 11 стотни от секундата и приключи участието си, добавяйки още едно солидно олимпийско представяне към богатата си кариера.

Александър Кръшняк - ценен олимпийски дебют и натрупан опит

Дебют на зимни олимпийски игри направи и 21-годишният Александър Кръшняк. Българинът зае 31-о място в квалификациите, като във второто си спускане стартира самостоятелно по червеното трасе и показа по-чисто каране. Въпреки ранното отпадане, Кръшняк натрупа ценен опит на най-високо ниво.

Малена Замфирова: драматичен край след впечатляващо участие при жените

При жените 16-годишната Малена Замфирова също остави отлични впечатления. Младата българка даде десето време в квалификациите, а в осминафиналите отпадна драматично от четирикратната носителка на Световната купа Рамона Терезия Хофмайстер (Германия), губейки само с 2 стотни от секундата след оспорвана битка до последните метри.

С историческия бронз на Тервел Замфиров, силните битки на Радослав Янков и Малена Замфирова и обещаващия дебют на Александър Кръшняк, българското участие в паралелния гигантски слалом в Милано/Кортина може да бъде определено като изключително успешно и даващо сериозни поводи за оптимизъм за бъдещето на родния сноуборд.

С историческия бронз на Тервел Замфиров, силните битки на Радослав Янков и Малена Замфирова и обещаващия дебют на Александър Кръшняк, българското участие в паралелния гигантски слалом в Милано/Кортина може да бъде определено като изключително успешно и вдъхващо оптимизъм за бъдещето на родния сноуборд.