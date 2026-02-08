Радослав Янков отстъпи на Арно Годе и отпадна на осминафиналите в паралелния гигантски слалом

Българският сноубордист Радослав Янков приключи участието си във финалите на на паралелния гигантски слалом при мъжете на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

В осминафиналите българският национал отстъпи на канадеца Арно Годе. Опитният български сноубордист отстъпи с пасив от 11 стотни.

Радо Янков бе записал 13-и резултат в квалификациите и нямаше право да избира трасе. Той кара по червеното. Годе бе 4-и в квалификациите.

На четвъртфиналите Годе ще се изправи с Тервел Замфиров, който победи 12-ия в квалификациите Елиас Хубер (Германия).