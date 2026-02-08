Георги Бобев: Тервел Замфиров показа невероятно израстване, този резултат идва логично

Вицепрезидентът на Българската федерация по ски Георги Бобев смята, че бронзовият медал на Тервел Замфиров от Зимните олимпийски игри идва напълно логично, предвид израстването му през годините.

Българският сноубордист спечели малкия финал в паралелния гигантски слалом и спечели първи медал за България от 20 години.

"Невероятен момент, горди сме, че сме българи. Постигнахме невероятен резултат с една невероятна генерация атлети в лицето на Тервел и Малена. Без Радо Янков също нямахме да имаме този успех. Тервел постигна впечатляващи резултати още през младежките години. Показа невероятно израстване. Логично, след победата и в Банско, идва този резултат", сподели той в интервю за БНТ.

Според него българският отбор ще се радва на успехи още дълги години.

"Имаме отбор, което е най-важното. Малена е състезател с невероятен потенциал. Доказа го и днес. С опита и младостта тепърва ще берат плодовете на тази генерация. Българските състезатели полагат неимоверни усилия, за да се представят добре", допълни Бобев.

