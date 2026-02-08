Тервел Замфиров донесе първия олимпийски медал за България в Милано/Кортина 2026

Тервел Замфиров увенча приказното си участие на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина с бронзов медал в паралелния гигантски слалом - първо отличие за България от 20 години насам. В малкия финал българинът надделя драматично над чеха Тим Мастняк, като изходът от двубоя бе решен едва след фотофиниш.

По избора на Замфиров двамата стартираха по червеното трасе, а 20-годишният българин тръгна изключително агресивно още в горната част. С чисти линии и висока скорост той изгради солидна преднина от около 30 стотни пред 35-годишния олимпийски вицешампион. Във втората половина на трасето Мастняк постепенно навакса, а в последните метри силите между двамата бяха напълно изравнени.

Финалът се превърна в истински трилър, като двамата финишираха почти едновременно, а решението дойде след фотофиниш. Милиметри разделиха съперниците, но този път те бяха в полза на България – Тервел Замфиров се окичи с бронзовия медал и влезе в историята.

Отличието е кулминация на изключително силното представяне на Замфиров в Милано/Кортина, където той още в квалификациите зае пето място, а след това премина през драматични победи до полуфиналите. Бронзът затвърди статута му на една от големите надежди на българския зимен спорт и донесе дългоочаквана олимпийска радост за страната.