Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха...
Чете се за: 02:12 мин.
Тервел Замфиров донесе първия олимпийски медал за...
Чете се за: 01:45 мин.
Тервел Замфиров отстъпи на крачка от олимпийския финал
Чете се за: 01:30 мин.
Тервел Замфиров сред най-добрите четирима в света след...
Чете се за: 01:07 мин.
Тервел Замфиров се класира за четвъртфиналите в...
Чете се за: 01:20 мин.
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло...
Чете се за: 00:47 мин.
Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в...
Чете се за: 03:35 мин.
Малена Замфирова се класира за осминафиналите в...
Чете се за: 02:45 мин.

Левски спечели волейболното дерби с ЦСКА при дамите

Български волейбол
„Сините“ се наложиха с 3:1 гейма в двубой от 13-ия кръг на НВЛ.

ЖВК Левски София
Снимка: startphoto.bg
Левски победи с 3:1 гейма ЦСКА във волейболното дерби от 13-ия кръг на първенството при дамите. В отделните части „сините“ се наложиха с 25:22, 28:26, 25:27, 25:16.

Решаващ за целия мач се оказа вторият гейм, в който възпитаничките на треньора Денислав Димитров, се наложиха с 28:26. ЦСКА измъкна почетен гейм в третата част, като отново в драма победи с 27:25. В четвъртия гейм Левски бе повече от убедителен - 25:16.

Успехът е 11-ти за Левски от началото на сезона. Тимът е на второ място, като изостава единствено от шампионът Марица Пловдив.

За ЦСКА поражението е четвърто, като „червените“ отстъпиха третото място в класирането на ЦПВК. „Полицайките“ нямаха проблем при визитата си в Бургас на Дея Волей и се наложиха с 3:0 гейма и вече са трети в класирането.

По-рано през деня Марица 2022 постигна победа над Миньор Перник с 3:2 (23:25, 25:20, 18:25, 25:16, 15:8). Така пловдивчанки се изкачиха на пето място в класирането с шест победи и една повече от отбора на Драгоман.

Марица 2022 надделя над Миньор Перник след драматичен петгеймов сблъсък в НВЛ за жени
Марица 2022 надделя над Миньор Перник след драматичен петгеймов сблъсък в НВЛ за жени
Пловдивчанки показаха характер и обърнаха младия тим на домакините.
Чете се за: 02:10 мин.
