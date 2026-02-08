Левски спечели волейболното дерби с ЦСКА при дамите

Левски победи с 3:1 гейма ЦСКА във волейболното дерби от 13-ия кръг на първенството при дамите. В отделните части „сините“ се наложиха с 25:22, 28:26, 25:27, 25:16.



Решаващ за целия мач се оказа вторият гейм, в който възпитаничките на треньора Денислав Димитров, се наложиха с 28:26. ЦСКА измъкна почетен гейм в третата част, като отново в драма победи с 27:25. В четвъртия гейм Левски бе повече от убедителен - 25:16.



Успехът е 11-ти за Левски от началото на сезона. Тимът е на второ място, като изостава единствено от шампионът Марица Пловдив.



За ЦСКА поражението е четвърто, като „червените“ отстъпиха третото място в класирането на ЦПВК. „Полицайките“ нямаха проблем при визитата си в Бургас на Дея Волей и се наложиха с 3:0 гейма и вече са трети в класирането.

По-рано през деня Марица 2022 постигна победа над Миньор Перник с 3:2 (23:25, 25:20, 18:25, 25:16, 15:8). Така пловдивчанки се изкачиха на пето място в класирането с шест победи и една повече от отбора на Драгоман.