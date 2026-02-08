Марица 2022 надделя над Миньор Перник след драматичен петгеймов сблъсък в НВЛ за жени

Отборът на Марица 2022 постигна ценна победа като гост на Миньор Перник с 3:2 гейма (23:25, 25:20, 18:25, 25:16, 15:8) в среща от 13-ия кръг на Националната волейболна лига за жени.

Двубоят предложи сериозна интрига и множество обрати, като двата тима си разменяха инициативата през почти цялото време. Успехът изкачи пловдивчанки на пето място във временното класиране с шест победи, с една повече от състава на Драгоман.

Наставникът на Марица 2022 Диян Буюклиев определи мача като интересен и изпълнен с колебания, характерни за младите състави.

"Ние сме много млад отбор – средната възраст е около 16 години. Играта беше на приливи и отливи, но най-важното е, че момичетата не загубиха самочувствие след третия гейм. Показаха това, което тренираме“, коментира той.

Треньорът на домакините Мартин Михайлов също подчерта, че срещата е била атрактивна за публиката и отбеляза младостта и на двата тима като ключов фактор за непостоянството в играта. Той изрази увереност, че с повече опит моментите на неувереност ще бъдат преодолени.

Първият гейм се разви равностойно, но в заключителните разигравания Миньор успя да се откъсне и да поведе след 25:23. Във втората част Марица 2022 наложи по-стабилна игра и изравни след 25:20.

Третият гейм отново беше оспорван, но домакините демонстрираха повече енергия и мотивация, за да го спечелят с 25:18. В четвъртата част пловдивчанки реагираха категорично, поеха инициативата още в началото и без проблеми стигнаха до 25:16.

В решителния тайбрек Марица 2022 не остави съмнения, наложи се бързо и уверено и затвори мача при 15:8, за да си тръгне с пълния успех от Перник.