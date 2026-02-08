БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха...
Чете се за: 02:12 мин.
Тервел Замфиров донесе първия олимпийски медал за...
Чете се за: 01:45 мин.
Тервел Замфиров отстъпи на крачка от олимпийския финал
Чете се за: 01:30 мин.
Тервел Замфиров сред най-добрите четирима в света след...
Чете се за: 01:07 мин.
Тервел Замфиров се класира за четвъртфиналите в...
Чете се за: 01:20 мин.
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло...
Чете се за: 00:47 мин.
Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в...
Чете се за: 03:35 мин.
Малена Замфирова се класира за осминафиналите в...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Марица 2022 надделя над Миньор Перник след драматичен петгеймов сблъсък в НВЛ за жени

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

Пловдивчанки показаха характер и обърнаха младия тим на домакините.

Марица 2022 надделя над Миньор Перник след драматичен петгеймов сблъсък в НВЛ за жени
Снимка: БТА
Слушай новината

Отборът на Марица 2022 постигна ценна победа като гост на Миньор Перник с 3:2 гейма (23:25, 25:20, 18:25, 25:16, 15:8) в среща от 13-ия кръг на Националната волейболна лига за жени.

Двубоят предложи сериозна интрига и множество обрати, като двата тима си разменяха инициативата през почти цялото време. Успехът изкачи пловдивчанки на пето място във временното класиране с шест победи, с една повече от състава на Драгоман.

Наставникът на Марица 2022 Диян Буюклиев определи мача като интересен и изпълнен с колебания, характерни за младите състави.

"Ние сме много млад отбор – средната възраст е около 16 години. Играта беше на приливи и отливи, но най-важното е, че момичетата не загубиха самочувствие след третия гейм. Показаха това, което тренираме“, коментира той.

Треньорът на домакините Мартин Михайлов също подчерта, че срещата е била атрактивна за публиката и отбеляза младостта и на двата тима като ключов фактор за непостоянството в играта. Той изрази увереност, че с повече опит моментите на неувереност ще бъдат преодолени.

Първият гейм се разви равностойно, но в заключителните разигравания Миньор успя да се откъсне и да поведе след 25:23. Във втората част Марица 2022 наложи по-стабилна игра и изравни след 25:20.

Третият гейм отново беше оспорван, но домакините демонстрираха повече енергия и мотивация, за да го спечелят с 25:18. В четвъртата част пловдивчанки реагираха категорично, поеха инициативата още в началото и без проблеми стигнаха до 25:16.

В решителния тайбрек Марица 2022 не остави съмнения, наложи се бързо и уверено и затвори мача при 15:8, за да си тръгне с пълния успех от Перник.

#НВЛ за жени 2025/26 #ВК Марица 2022 #ВК Миньор Перник

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо
1
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
2
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
3
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
4
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Случаят „Петрохан“ и бавенето на изборите – позициите на ГЕРБ и ПП-ДБ
6
Случаят „Петрохан“ и бавенето на изборите –...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
6
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...

Още от: Български волейбол

Юлия Иванова-Минчева: С игра без сърце няма да стане
Юлия Иванова-Минчева: С игра без сърце няма да стане
Венеса Радева: Много сладка победа във Вечното дерби Венеса Радева: Много сладка победа във Вечното дерби
Чете се за: 01:00 мин.
Денислав Димитров: Победа в дерби винаги е в плюс Денислав Димитров: Победа в дерби винаги е в плюс
Чете се за: 01:12 мин.
Левски спечели волейболното дерби с ЦСКА при дамите Левски спечели волейболното дерби с ЦСКА при дамите
Чете се за: 01:15 мин.
Локомотив (Авиа) се изравни с лидера Левски Локомотив (Авиа) се изравни с лидера Левски
Чете се за: 01:35 мин.
Левски спечели категорично гостуването си на Монтана Левски спечели категорично гостуването си на Монтана
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Тервел Замфиров донесе първия олимпийски медал за България в Милано/Кортина 2026 Тервел Замфиров донесе първия олимпийски медал за България в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
С 456 карамфила в памет на жертвите по пътищата протестиращи блокираха Орлов мост С 456 карамфила в памет на жертвите по пътищата протестиращи блокираха Орлов мост
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Две стотни разделиха Малена Замфирова от четвърфиналите в паралелния гигантски слалом Две стотни разделиха Малена Замфирова от четвърфиналите в паралелния гигантски слалом
Чете се за: 01:20 мин.
Сноуборд
Случаят „Петрохан“ и бавенето на изборите –...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Официално: Двама арестувани за стрелбата в Москва
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Пожар в Националната онкологична болница в София, няма пострадали
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Във Велинград ремонтите идват и си отиват, но тя остава:...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ