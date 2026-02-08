Анатолий Замфиров: Тервел и Малена са в Топ 10 на света

Анатолий Замфиров също не скри гордостта си от спечеления бронзов медал на Тервел в сноуборда от паралелния гигантски слалом на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

Бащата и личен треньор на Тервел и Малена коментира начина, по който неговият син спечели отличието, надделявайки над Тим Мастнак.

"Надявахме се на такъв успех, но не очаквахме. Когато останаха само четирима, започнахме да се надяваме по-интензивно. Първо преживяхме разочарование, когато загуби на четвъртфиналите, но Слава Богу стигна до третото място на косъм. От 20 години не е имало медал от Зимни олимпийски игри, а във федерацията по ски не е имало медал от 1986-а година", започна той.

Бащата на Малена и Тервел призна, че е бил много притеснен през цялото състезание и особено при очакването на фотофиниша след малкия финал на състезанието в Ливиньо.

"Двамата са развити състезатели от Топ 10 на света. Късмет е кой ще стъпи на подиума. Израстването им ще ги избута в йерархията на спорта", каза с усмивка Замфиров.

Вижте цялото интервю във видеото.