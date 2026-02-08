Весела Лечева за медала на Замфиров: Велико

Весела Лечева не пропусна да изрази радостта си от бронзовия медал на Теревел Замфиров от паралелния гигантски слалом на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Избраната за председател на БОК присъстваше на състезанието в Ливиньо и поздрави родния сноубордист за отличието, което е първо за България от 20 години насам.

Тя бе лаконична, използвайки своя официален Facebook профил:

"Велико!!! Първи медал от 20 години!", написа Лечева, публикувайки и снимки от успеха на Замфиров.