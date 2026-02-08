БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тервел Замфиров: Чувствам се, сякаш съм си свършил работата
Чете се за: 02:45 мин.
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха...
Чете се за: 02:45 мин.
Тервел Замфиров донесе първия олимпийски медал за...
Чете се за: 01:45 мин.
Тервел Замфиров отстъпи на крачка от олимпийския финал
Чете се за: 01:30 мин.
Тервел Замфиров сред най-добрите четирима в света след...
Чете се за: 01:07 мин.
Тервел Замфиров се класира за четвъртфиналите в...
Чете се за: 01:20 мин.
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло...
Чете се за: 00:47 мин.
Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в...
Чете се за: 03:35 мин.
Малена Замфирова се класира за осминафиналите в...
Чете се за: 02:45 мин.

Цеко Минев: Всичко е въпрос на труд и раздаване

Спорт
Председателят на Българската федерация по ски бе повече от щастлив от представянето на сноубордистите ни в Милано/Кортина.

Цеко Минев
Председателят на Българската федерация по ски Цеко Минев изрази възхищението си от спечеления бронзов медал от Тервел Замфиров на Олимпийските игри в Милано/Кортина. Минев е категоричен, че в основната на успехите на българския сноуборд през последните години е Радослав Янков, който определи като „мотора, който избута всичко до тук“.

„Първо привилегия, заслужена награда за 24 години труд. Чувството е неописуемо. След толкова години отново имаме медал от Олимпиада. Не само Тервел и Малена, но и всички момичета и момчета, които вървят напред. Голямо благодаря на Радо Янков, който е моторът, който избута всичко до тук. От там нататък всичко е въпрос на труд и раздаване. Много сълзи и неща, от които са се лишавали, за да стигнат до тук. Това е истината“, каза Минев.

Цялото интервю с Цеко Минев вижте във видеото!

