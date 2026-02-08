Цеко Минев: Всичко е въпрос на труд и раздаване

Председателят на Българската федерация по ски Цеко Минев изрази възхищението си от спечеления бронзов медал от Тервел Замфиров на Олимпийските игри в Милано/Кортина. Минев е категоричен, че в основната на успехите на българския сноуборд през последните години е Радослав Янков, който определи като „мотора, който избута всичко до тук“.

„Първо привилегия, заслужена награда за 24 години труд. Чувството е неописуемо. След толкова години отново имаме медал от Олимпиада. Не само Тервел и Малена, но и всички момичета и момчета, които вървят напред. Голямо благодаря на Радо Янков, който е моторът, който избута всичко до тук. От там нататък всичко е въпрос на труд и раздаване. Много сълзи и неща, от които са се лишавали, за да стигнат до тук. Това е истината“, каза Минев.