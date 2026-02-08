Биатлонистите ни категорични: Можехме да се представим по-добре

Българският отбор завърши на 16-о място в смесената щафета в биатлон на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Квартетът в състав Благой Тодев, Владимир Илиев, Лора Христова и Милена Тодорова използва общо 15 допълнителни патрона и финишира за 1:07:46.0 часа, което го нареди в средата на класирането.

„За съжаление, това беше най-лошият ми старт до сега през сезона. Много лошо бягане, лоша стрелба, не бях подготвен за днешния старт, за което мога да съжалявам. Надявах се за нещо по-добро. Преди 2-3 седмици бях болен, може би от там болестта още ме мъчи. Винаги едно разболяване се отразява на нашата форма“, коментира пред БНТ Благой Тодев.

Недоволен от представянето беше и Владимир Илиев.

„Не добро представяне за нас. Тежко тресе, тежко за стрелба. Очаквах да е трудно. Вълнувах се, макар да имам дълъг опит. Имаше доста емоция и на стрелбището не успях да се справя перфектно. Прекрасно е да съм на Олимпийски игри за пети път. Днес беше първи старт, на всички ни е трудно, но трябва да се адаптираме и да покажем най-доброто от себе си“, сподели Илиев.

Сходно мнение изрази и Лора Христова.

„Определено можеше да се справим по-добре, особено по отношение на стрелбата. Най-много се затрудних на стрелбата по позиция легнал. Това е силната ми страна и се чувствам най-уверена на легнал, но този път беше много тежко. На бягането се чувствах добре, ските бяха много бързи и държах нормално темпо. Познаваме трасето перфектно, тренирали сме на него и бяхме подготвени“, добави Христова.

„Можехме да бъдем и по-напред. Имах шанс да мина поне три позиции по-напред. На финала, две секунди преди мен, имаше три момичета. Трябваше да използвам поне един резервен партон по-малко“, сподели от своя страна Милена Тодорова.

Олимпийската титла спечели тимът на Франция.

Подробности вижте във видеото!