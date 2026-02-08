БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тервел Замфиров: Чувствам се, сякаш съм си свършил работата
Чете се за: 02:45 мин.
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха...
Чете се за: 02:45 мин.
Тервел Замфиров донесе първия олимпийски медал за...
Чете се за: 01:45 мин.
Тервел Замфиров отстъпи на крачка от олимпийския финал
Чете се за: 01:30 мин.
Тервел Замфиров сред най-добрите четирима в света след...
Чете се за: 01:07 мин.
Тервел Замфиров се класира за четвъртфиналите в...
Чете се за: 01:20 мин.
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло...
Чете се за: 00:47 мин.
Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в...
Чете се за: 03:35 мин.
Малена Замфирова се класира за осминафиналите в...
Чете се за: 02:45 мин.

Лили Атанасова и Сотир Марков: Тервел и Малена показаха много високо ниво

от БНТ
Чете се за: 03:55 мин.
Сноуборд
Те са изключителни атлети, заявиха двамата в ефира на БНТ.

гости сноуборд
Лили Атанасова и Сотир Марков са на мнение, че Малена и Тервел Замфирови са показали високо ниво по време на участието им в паралелния гигантски слалом на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д‘Ампецо. Атанасова коментира състезанието в Ливиньо и също не скри своята радост от спечеления бронзов медал на Тервел при мъжете.

Ето какво казаха бившите сноубордисти в предаването „Днес на Игрите“ по БНТ.

Емоцията ме държи още от ранните часове на деня, доста дълъг и тежък емоционален ден. Разбира се, изцяло с позитивни емоции. За нас е трудно дори само като зрители, не мога да си представя какво е да си на мястото състезателите“, започна тя.

„Малена и Тервел имат много голям двигател, всички го знаем. Тази възможност да видят Радослав Янков как върви по този път, да го гонят и да искат да са като него, това определено знае, че изигра голяма роля. Отделно от това те са изключителни атлети, възпитани и трудолюбиви. Знаят какво искат и го постигат, дори на нас в един момент не ни се вярва какво направи Тервел“, допълни той.

Атанасова говори и за подготовката, през която са преминали брат и сестра Замфирови.

„Тервел неведнъж е споменавал, че той се подготвя по малко по-нестандартен начин от повечето спортисти, които са там. Дори той остава неразбран останалите. Подготвя се с много други спортове и това е методиката, по която неговият треньор е избрал. Успехите му са готови с кайтсърфа, мотокроса и жиу-жицото. Той сам е казвал, че му помагат в ракциите, всеки един спорт му дава различно нещо, което той използва в сноуборда. Вижда се, че той е добре подготвен. За мен впечатляващото в Тервел и Малена освен физическата им подготовка, е и психическата. Днес и двамата я показаха на високо ниво.“

Тя коментира и какво означава за Тервел присъствието на неговия баща в лицето на Анатолий Замфиров, който е баща на двамата.

Със сигурност това е огромна преимущество. Разбира се, част от тези успехи се дължат и на Радослав Янков, Българската федерация по ски и всичките треньори. Факт е, че Анатолий има огромна заслужа, че е възпитал по този начин своите деца. Плюсът за тях е, че са заедно.“

Марков сподели впечатленията си и от представянето на другите трима български сноубордисти на състезанието в Ливиньо.

„На Александър Кръшнияк не му се получи днес. Разбираемо, първа олимпиада и вълнението си каза дума при него. Относно Радо, той кара с такова спокойствие. Днес след квалификациите бяха малко неясно кой ще влезе. Той е изключителен, хората трябва да разберат през какво е минал, за да стигне до тази олимпиада. Всичките тези трудности, през които минават, за да карат, е униално. За Малена няма какво да коментираме. На 16 години в Топ 10, кара финали почти всяка Световна купа“, каза той.

Повече от гостуването на Сотир Марков и Лили Атанасова гледайте във видеото!

