Съветът за мир: Тръмп организира първо заседание на 19 февруари

от БНТ
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Целта ще бъде набиране на средства за възстановяване на ивицата Газа

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Американският президент Доналд Тръмп ще организира първо заседание на учредения от него Съвет за мир на 19 февруари във Вашингтон.

Целта ще бъде набиране на средства за възстановяване на ивицата Газа.

Срещата ще събере световните лидери, които приеха поканата на Тръмп да се присъединят към Съвета за мир, както и членове на Изпълнителния комитет за Газа, начело на който застана Николай Младенов. Унгарският премиер Виктор Орбан потвърди, че е приел поканата.

Заседанието ще се проведе в сградата на американския Институт за мир, който вече носи името "Институт за мир Доналд Тръмп".

Междувременно, един от ръководителите на Хамас, Халед Мешаал, заяви днес, че палестинското ислямистко движение няма да предаде оръжията си и ще отхвърли всякаква чужда власт над ивицата Газа.

#Съвет за мир # Доналд Тръмп #първо заседание #САЩ

