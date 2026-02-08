БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Иран заплаши: Ще продължи да обогатява уран, дори в случай на война

Биляна Бонева от Биляна Бонева
По света
Иран заплаши, че ще продължи да обогатява уран, дори в случай на война. Иранският външен министър Абас Арагчи направи коментара два дни след преговорите между Ислямската република и Съединените щати, които се проведоха в Оман.

Аракчи заяви, че няма голямо доверие на Вашингтон и дори се съмнява, че американците приемат сериозно подновените разговори. Американският президент Доналд Тръмп определи преговорите в Оман като "много добри дискусии".

Според него разговорите ще бъдат подновени в началото на следващата седмица. Вчера специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и президентския зет Джаред Къшнър посетиха самолетоносача "Ейбрахам Линкълн", който вече две седмици е в Персийския залив.

