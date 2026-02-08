Марио Матиканов: Първият олимпийски старт бе вълнуващ, но и доста тежък

Марио Матиканов призна, че е имал проблеми в първия си старт от Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д‘Ампецо по време на мъжкия скиатлон. Българинът завърши на 62-ро място на италианска земя.

Пред БНТ Матиканов поясни и какви трудности е срещнал в първите 10 километра в състезанието.

„Да, за мен това бе първи олимпийски старт. Доста вълнуващо е, но и доста тежко. Първите 10 километра бяха по-трудни, имах и проблеми със задържащата вакса. Да, надявам се този проблем да бъде елиминиран за следващите препятствия да дадем най-доброто от себе си“, бяха първите му думи.

Той посочи и най-големия си плюс от днешното състезание.

„Най-големият плюс е, че успях да съхраня вторите 10 километра и направих горе-долу добро бягане през втората част на състезанието“, каза още Матиканов.