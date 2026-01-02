БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На Богоявление в Калофер
Драматична загуба за Адриан Андреев на четвъртфиналите на тенис турнира в Маракеш

Адриан Андреев отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Маракеш (Мароко) с награден фонд 30 хиляди долата.

Българинът загуби в оспорван мач от поставения под номер 5 в схемата Шон Кюнен (Франция) със 7:6(3), 2:6, 5:7 за 3:12 часа на корта.

Двамата си размениха по един пробив в началото на двубоя, след което печелеха подаванията си и се стигна до тайбрек. В него Андреев взе аванс от 4:1 ис лед 7:3 повече в резултата. Във втората част французинът доминираше, стигна до три брейка и след 6:2 изравни. В решителната трета част се започна отново с размяна на пробиви, след което Кюнен сервираше за мача, но загуби подаването си. В 11-ия гейм Андреев не успя да удържи своето, а съперникът му спечели своя сервис гейм и със 7:5 затвори мача.

#Адриан Андреев

