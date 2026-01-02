Циципас и Сакари надделяха над двойката на Япония в Юнайтед Къп

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
По-рано през деня те спечелиха мачовете си съответно на сингъл и осигуриха успеха на страната си на старта на надпреварата в Пърт.

циципас сакари надделяха двойката япония юнайтед къп
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Тимът на Гърция се наложи над Япония с 3:0 победи в първата среща от група Е на турнира по тенис за смесени отбори Юнайтед Къп, който се провежда в Пърт и Сидни, Австралия.

След труден сезон през 2025 година, Стефанос Циципас стартира кампанията си през 2026-а с позитивна нотка, след като по-рано днес надигра Шинтаро Мочизуки с 6:3, 6:4 за час и 23 минути във втория мач на сингъл между двата състава. Играейки първия си мач от миналия септември, след прекъсване поради контузия на гърба, бившият номер 3 в света Циципас демонстрира хладнокръвно представяне за страната-полуфиналист от 2023 година.

Преди това Мария Сакари постигна успех над Наоми Осака - 6:4, 6:2 в двубой, продължил час и 38 минути и донесе на Гърция ранно предимство.

Впоследствие Циципас и Сакари надделяха над Нао Хибино и Ясутака Учияма с 6:2, 6:3 в срещата на смесени двойки, подпечатвайки крайната победа за страната си.

Така Гърция оглави временното класиране в група Е, където е и тимът на Великобритания. В неделя британците ще се изправят срещу Япония, а в понеделник предстои и сблъсъкът между Гърция и Великобритания.

