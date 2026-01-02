Стефанос Циципас подпечата успеха на Гърция над Япония на старта на Юнайтед Къп в Пърт

След труден сезон през 2025 г., Стефанос Циципас стартира кампанията си през 2026-а с успех на тенис турнира Юнайтед Къп в Пърт.

Бившият номер 3 в света изведе Гърция до победа над Япония с 2-0 в смесената отборна надпревара в Австралия.

След ударното начало, което даде Мария Сакари, елиминирайки Наоми Осака при дебюта й в турнира в първия сингъл от група Е, Циципас подпечата успеха, надигравайки 22-годишния Шинтаро Мочизуки с 6:3, 6:4.

Циципас се завърна в игра за първи път от септември насам.

„Бяха трудни няколко месеца за мен“, каза Циципас.

„Бях в голяма несигурност и не бях сигурен дали наистина мога да се състезавам, така че съм благодарен за това, че отново се виждам на това ниво и показвам наистина добър тенис. Нека продължим така“, пожела си бившият номер 3 в света.

В първия си мач за сезона, гъркът изглеждаше свеж и целеустремен, удряйки топката с увереност в първия си мач с 99-ия в света японец.

На двойки Циципас и Сакари се изправят срещу Нао Хибино и Ясутака Учияма.

Циципас в момента заема 36-то място в световната ранглиста и се е насочил към достигане до финал от Големия шлем, след двата такива на Ролан Гарос през 2021 г. и на Откритото първенство на Австралия през 2023 г.