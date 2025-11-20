Историята на успешната тенисистка Брияна Мартин Иванова

Тенисистката Брияна Мартин Иванова е на 16 години и живее в Испания, където цели да изгради успешна спортна кариера.

Младата надежда е отдала ежедневието си на тениса. Тя е петкратен шампион на България на сингъл и четирикратен победител на двойки. Тинейджърката има седем титли от календара на Международната тенис асоциация.

"В Испания сме от около 3 години. Самият живот е по-спокоен и средата е много по-благоприятна. Тенисът има по-големи потенциали. През деня имам тренировки. На обяд се прибирам, за да уча. Следобеда пак тренирам и после имам още време за учене. Единственото нещо, което ми липсва са моите приятели. Тук също имам приятели. Почнах да играя тенис, когато бях на 4 години. Скоро ще имам два женски турнира в Тунис. След това ми предстои подготовка за следващата година", сподели тя в интервю за предаването "България в 60 минути".

Нейната майка Първолета Силвенова признава, че за да помага на своята дъщеря е необходимо голямо количество финансови средства, но семейството е готово на всичко, за да подкрепи дъщеря си.

"Тя няма нужда от стимулиране. В зениците на очите й има две тенис топки. Въобще не сме имали нужда да я стимулираме. Тя иска да живее този тенис живот. Всяка майка и баща иска да подкрепи детето си, тръгнало по този път. Зад всеки спортист стои неговото семейство. Скъпо е. В момента баща й го отнася повече, защото пътува повече", допълни психотерапевът.

Баща й д-р Мартин Иванов е лекар по спортна медицина, който работи предимно в България и пътува често в името на семейството.

"Налага се доста често да пътувам. Те са постоянно в Испания, но също пътуват много, покрай турнирите. Стараем се като семейство да успяваме заедно, за да подпомагаме нейната кариера. Това, което е постигнала досега е заради нейния труд и постоянство. Тепърва й предстои най-трудното - преминаване от юношеския спорт към професионалния. Тенисът изисква отдаденост в тренировките и да предстои сериозен календар от турнири. В професионалния тенис трябва сериозен бюджет", добави той.

За да може Брияна да продължи да се развива, се организира коледен благотворителен обяд.

"Брияна е моята надежда и моята гордост. Това е правилния път, по който сме тръгнали. Тя е сериозна и пред нея вече има звездни възможности. Вярвам в нейния грандиозен успех. Тя безапелационно ще стъпи на световната сцена", заяви адвокатът и управител на консултантска компания за европроекти Биляна Тончева.

Вижте цялото интервю във видеото.

Гледайте участието й в предаването за млади таланти "Аз съм".