ДНСК издаде заповед за премахване на изкуственото корито в курорта Елените

Дирекцията за национален строителен надзор издаде заповед за премахване на изкуственото корито под комплекс "Негреско" в Елените. В него е отклонена река Козлука.

Издадената заповед е за премахване на незаконен строеж "Корекция на трасето (корито) на река Козлука и земни насипи" във ваканционното селище.

От РДНСК - Бургас започват процедура по съобщаването на заповедта на заинтересованите лица.

На 3 октомври поройни дъждове предизвикаха сериозни наводнения във ваканционното селище, а водната стихия отне живота на четирима души. Затова институциите започнаха проверка за нередности при строителство в района.