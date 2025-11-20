БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното...
Чете се за: 04:47 мин.
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция...
Чете се за: 03:05 мин.

ДНСК издаде заповед за премахване на изкуственото корито в курорта Елените

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
У нас
ДНСК издаде заповед за премахване на изкуственото корито в курорта Елените
Дирекцията за национален строителен надзор издаде заповед за премахване на изкуственото корито под комплекс "Негреско" в Елените. В него е отклонена река Козлука.

Издадената заповед е за премахване на незаконен строеж "Корекция на трасето (корито) на река Козлука и земни насипи" във ваканционното селище.

От РДНСК - Бургас започват процедура по съобщаването на заповедта на заинтересованите лица.

На 3 октомври поройни дъждове предизвикаха сериозни наводнения във ваканционното селище, а водната стихия отне живота на четирима души. Затова институциите започнаха проверка за нередности при строителство в района.

# строителен надзор #Елените #ДНСК

