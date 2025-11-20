БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното...
Чете се за: 04:47 мин.
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция...
Чете се за: 03:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Планове за мир в Украйна: Делегация на Пентагона на посещение в Киев

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
Чете се за: 05:07 мин.
По света
Американският президент Доналд Тръмп е одобрил плана от 28 точки за слагане на край на войната в Украйна

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Американският президент Доналд Тръмп е одобрил плана от 28 точки за слагане на край на войната в Украйна. Това твърди американският телевизионен канал ЕнБиСи, като се позовава на източник от Белия дом. Нито Вашингтон, нито Москва са потвърдили официално наличие на такъв план. Украинската страна е уведомена за подобен документ, но само устно. Президентът Володимир Зеленски е призовал за обсъждане на всички намерения за мир в по-широк формат. Днес той има среща с най-висшите американски военни, които са на посещение в Киев.

Делегация на Пентагона, водена от секретаря на армията Дан Дрискол, е в Киев за обсъждане на усилията за прекратяване на войната. Това е най-високопоставената американска военна делегация, която посещава Украйна от началото на втория мандат на Доналд Тръмп.

Юлия Свириденки, министър-председател на Украйна: "Визитата предоставя ценна възможност на висшите военни представители, придружаващи секретаря на армията, да оценят ситуацията на място и да видят с очите си последиците от руската агресия."

Денис Шмигал, министър на отбраната на Украйна: "Фокусирахме се върху следващите стъпки за изпълнение на историческите споразумения в областта на отбраната, постигнати от президента Зеленски и президента Тръмп. Те ще издигнат нашето сътрудничество на изцяло ново равнище."

Присъствието на висши американски военни в Киев тази седмица е сигнал за продължаващия американски ангажимент към украинците, смятат анализатори.

Андрю Д'аниери, анализатор: "Дан Дрискол се ползва с голямо доверие във висшите ешелони на Пентагона и в Белия дом. Той е в близки отношения с вицепрезидента Ванс. Посещението е в един доста особен момент за американската дипломация по отношение прекратяването на войната в Украйна. Видяхме съобщения, че американците вероятно работят с хора от Москва по това, което те наричат мирен план."

Американското издание Аксиос разкри нови подробности за мирния план от 28 точки за Украйна. Съгласно предложението Киев трябва да се откаже от територии в източна Украйна, които в момента не са под неин контрол в замяна на предоставянето на гаранции за сигурност от САЩ за Украйна и Европа срещу бъдеща руска агресия. Украйна също така трябва да съкрати наполовина армията си.

Според публикациите в плана е заложено Донецка и Луганска област или Донбас да бъдат обявени за демилитаризирана зона, линията на фронта в Херсонска и Запорожка област да бъде замразена, но някакви територии да бъдат върнати на Украйна. Предвижда се още САЩ и други държави да признаят Крим и Донбас за руски територии, но без това да задължава Украйна също да го направи. Първите коментари на анализатори са, че това прилича повече на план за капитулация на Украйна.



Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отново повтори, че Русия няма какво да добави извън договореното в Анкъридж през август по време на срещата на Доналд Тръмп и Владимир Путин.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Всеки момент е подходящ за мирно, политическо и дипломатическо решение. Русия продължава да е отворена за такова уреждане. Но то трябва да доведе до премахване на основните причини за този конфликт."

Според Аксиос в изготвянето на мирния план са участвали и Катар и Турция. Висш катарски представител е участвал в преговорите между специалния пратеник на Вашингтон Стив Уиткоф и съветника по националната сигурност Рустем Умеров миналия уикенд. Преди срещата с Умеров Уиткоф е обсъдил плана с руския специален пратеник Кирил Дмитриев.

Очакваше се Уиткоф да посети Анкара за тристранна среща с президентите Ердоган и Зеленски. Срещата е била отложена, след като е станало ясно, че украинският президент има друг план, разработен съввместно с европейските партньори.

#преговори за мир в Украйна #войната в Украйна #Русия #Украйна

