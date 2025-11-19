Зеленски в Турция: Тръмп подготвя план от 28 точки за мир в Украйна

Украинският президент Волимир Зеленски пристигна на посещение в Турция - четвърта спирка от европейската му обиколка.

Володимир Зеленски пристигна в Турция с конкретна цел - да даде нов импулс на мирните преговори за Украйна.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Разработили сме решения, които ще предложим на нашите партньори. Основен приоритет на Украйна е да направи всичко възможно да се приближим към края на войната. Работим и за възобновяване на размяната на военопленници."

На фона на противоречивата информация ще присъства ли или не на разговорите в Анкара специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф, началникът на кабинета на Зеленски Андрий Ермак разкри:

Андрий Ермак, началник на кабинета на украинския президент: "В постоянна връзка съм с представителите на администрацията на президента на САЩ, включително специалния пратеник Стив Уиткоф. Заедно с американските ни партньори работим за слагане на крайна войната на Русия срещу Украйна и гарантирането на справедлив и траен мир."

Стив Уиткоф поддържа тесен контакт и с руски представители, разкри американското издание "Аксиос", според което той ръководи изготвянето на таен план за мир в Украйна. Той съдържа 28 точки в четири основни категории - мир в Украйна, гаранции за сигурност, сигурност в Европа и бъдещите отношения на САЩ с Русия и Украйна.

Не е ясно обаче как се подхожда към спорни въпроси като териториалния контрол. Пред Аксиос руският специален пратеник Кирил Дмитриев твърди, че между 24 и 26 октомври е разговарял с Уиткоф и други членове от екипа на Тръмп в Маями. Дмитриев изразява оптимизъм по отношение на плана и подчертава, че за разлика от предишните опити, сега руската позиция се чува.

Запитан директно дали съобщенията на Аксиос са верни, говорител на Кремъл заяви:

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Не. До момента няма нищо ново по този въпрос, за което да ви информирам. Имаше дискусии в Анкъридж. Няма допълнение към обсъденото там."

снимки: БГНЕС

Същевременно базираното в Брюксел издание "Политико" съобщи, че двама американски генерали са на необявено посещение в Киев. Най-висшите военни в САЩ - секретарят на армията и началникът на щаба Дан Дрискол и Ранди Джордж провеждат разговори с високопоставени украински ръководители и депутати в опит да съживят мирните преговори. Дрискол се очаква да се срещне и с руски представители на по-късен етап, пише "Уолт Стрийт Джърнъл". Засега няма коментар от Белия дом и Пентагона.