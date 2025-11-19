БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Лукойл" с позиция за България: Особеният...
Чете се за: 01:35 мин.
ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу...
Чете се за: 01:05 мин.
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над...
Чете се за: 02:00 мин.
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 03:07 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Зеленски в Турция: Тръмп подготвя план от 28 точки за мир в Украйна

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Запази
Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Украинският президент Волимир Зеленски пристигна на посещение в Турция - четвърта спирка от европейската му обиколка.

Володимир Зеленски пристигна в Турция с конкретна цел - да даде нов импулс на мирните преговори за Украйна.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Разработили сме решения, които ще предложим на нашите партньори. Основен приоритет на Украйна е да направи всичко възможно да се приближим към края на войната. Работим и за възобновяване на размяната на военопленници."

На фона на противоречивата информация ще присъства ли или не на разговорите в Анкара специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф, началникът на кабинета на Зеленски Андрий Ермак разкри:

Андрий Ермак, началник на кабинета на украинския президент: "В постоянна връзка съм с представителите на администрацията на президента на САЩ, включително специалния пратеник Стив Уиткоф. Заедно с американските ни партньори работим за слагане на крайна войната на Русия срещу Украйна и гарантирането на справедлив и траен мир."

Стив Уиткоф поддържа тесен контакт и с руски представители, разкри американското издание "Аксиос", според което той ръководи изготвянето на таен план за мир в Украйна. Той съдържа 28 точки в четири основни категории - мир в Украйна, гаранции за сигурност, сигурност в Европа и бъдещите отношения на САЩ с Русия и Украйна.

Не е ясно обаче как се подхожда към спорни въпроси като териториалния контрол. Пред Аксиос руският специален пратеник Кирил Дмитриев твърди, че между 24 и 26 октомври е разговарял с Уиткоф и други членове от екипа на Тръмп в Маями. Дмитриев изразява оптимизъм по отношение на плана и подчертава, че за разлика от предишните опити, сега руската позиция се чува.

Запитан директно дали съобщенията на Аксиос са верни, говорител на Кремъл заяви:

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Не. До момента няма нищо ново по този въпрос, за което да ви информирам. Имаше дискусии в Анкъридж. Няма допълнение към обсъденото там."

снимки: БГНЕС

Същевременно базираното в Брюксел издание "Политико" съобщи, че двама американски генерали са на необявено посещение в Киев. Най-висшите военни в САЩ - секретарят на армията и началникът на щаба Дан Дрискол и Ранди Джордж провеждат разговори с високопоставени украински ръководители и депутати в опит да съживят мирните преговори. Дрискол се очаква да се срещне и с руски представители на по-късен етап, пише "Уолт Стрийт Джърнъл". Засега няма коментар от Белия дом и Пентагона.

#Влодимир Зеленски #план за мир на Тръмп #план за мир #Реджеп Ердоган

Последвайте ни

ТОП 24

Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
1
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
3
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
4
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
5
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
България се завръща на "Евровизия": БНТ определя регламента за избор на изпълнители
6
България се завръща на "Евровизия": БНТ определя...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
4
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
5
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Честит юбилей на Мария Петрова
6
Честит юбилей на Мария Петрова

Още от: Европа

Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
Рекордни цени на жилищата в Испания Рекордни цени на жилищата в Испания
Чете се за: 01:27 мин.
Лондон към Путин след като засече руски кораб: Виждаме ви - знаем какво правите Лондон към Путин след като засече руски кораб: Виждаме ви - знаем какво правите
Чете се за: 01:45 мин.
Масирана руска атака в Украйна - десетки загинали и ранени Масирана руска атака в Украйна - десетки загинали и ранени
Чете се за: 01:12 мин.
ЕК предлага създаването на “военен Шенген” ЕК предлага създаването на “военен Шенген”
Чете се за: 01:47 мин.
Пентагонът одобри продажба на оборудване за поддръжка на системите "Пейтриът" на Украйна Пентагонът одобри продажба на оборудване за поддръжка на системите "Пейтриът" на Украйна
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

"Лукойл" с позиция за България: Особеният управител да действа според законодателството
"Лукойл" с позиция за България: Особеният управител да...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
След решението на КС за референдум за еврото - политическите коментари (ОБЗОР) След решението на КС за референдум за еврото - политическите коментари (ОБЗОР)
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу Благомир Коцев ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу Благомир Коцев
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Първи ден от процеса за пожара в Кочани: Препълнена съдебна зала и...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Сръбската петролна компания НИС поиска нов лиценз от САЩ
Чете се за: 01:17 мин.
По света
МВР разпространи видео от спасителната акция в огнения капан в с....
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Мъж се похвали в мрежата - гледал 200 пепелянки, прокуратурата...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ