"Лукойл" с позиция за България: Особеният управител да действа според законодателството

Руският енергиен гигант "Лукойл" излезе със специално съобщение за активите си в България и назначаването на особен управител.

От компанията се надяват, че особеният управител на рафинерията в България ще действа в строго съответствие с приложимото законодателство с цел продължаване на дейността на организациите, ще осигури нормалната им работа за снабдяване на пазара в България с гориво, плащане на данъци и поддържане на високи стандарти на социалната политика по отношение на служителите на завода, установени и поддържани от "Лукойл".

"Лукойл" предприема необходимите усилия за продажба на завода в България, мрежите от бензиностанции и другите активи в страната и разчита, че особеният управител няма да възпрепятства процеса.

В изявлението се предупреждава, че енергийният гигант запазва правото си да търси съдебна защита на правата си.

В съобщението "Лукойл" припомня, че за над 25 години работа в България, компанията е най-големият инвеститор и доставчик на гориво, работодател и данъкоплатец, който конструктивно взаимодейства с местната общност и поддържа високи стандарти за промишлена и екологична безопасност.

Натрупаните инвестиции от 1999 г. насам възлизат на повече от 4,5 млрд. долара.

В съобщението е уточнено, че енергийният консорциум е получил Генерална лицензия от Службата за контрол на чуждестранните активи на на Съединените щати до 13 декември 2025 г. с цел продажба на международните си активи.