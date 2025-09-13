Акция "Да запазим морето чисто" събра водолази от цялата страна

Екоакция за почистване на морското дъно събра водолази от цялата страна в Бургас. Тя е под мотото "Да запазим чисти морето и морския бряг заедно".

Въпреки че днес морето е бурно и видимостта е само около 40 см напред, това не попречи на водолазите да почистят морското дъно и виждате най-различни отпадъци.

Този път са открили част от тротинетка, касов апарат, части от въдици, много метални предмети, бутилки, дори телефон и лична карта, която ще бъде предадена в полицията, за да бъде намерен нейният собственик.

Водолазите казват, че всяка година морето става все по-чисто, но има нужда от такова почистване в края на лятото, тъй като има доста места, особено на мостика - едно от най-посещаваните места в Бургас.

"Повече от 10 години го правим това почистване около мостика в Бургас. Два пъти в годината – в началото на лятото и в края на лятото. Това, което нашите хора, неразумни, са го хвърлили в морето, ние го вадим. Стараем се да бъде чисто и да бъде гостоприемно за всички хора, които искат да влизат в него, да се изкъпят, да се гмурнат", каза Стоян Димитров, водолаз. "Предния път намерихме компютри, въдици, телефони много. Явно като се карат младежите, може да ги хвърлят", посочи Веселин Димитров, водолаз от Шумен.

През есента водолазите ще направят почистване в акваторията на остров Света Анастасия.