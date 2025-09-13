БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Вдовицата на Чарли Кърк заяви, че мисията му ще продължи

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Стотици се събраха на бдения в памет на активиста

Ерика Кърк - Джей Ди Ванс
Снимка: БТА
Стотици хора в Съединените щати и Европа се включиха в бдения в памет на американския консерватор и политически активист Чарли Кърк.

31-годишният Кърк, близък до американския президент Доналд Тръмп, беше застрелян по време на реч в университет в щата Юта. Междувременно вдовицата на Кърк - Ерика, направи първото си публично изявление след убийството му, като обеща, че мисията на съпруга ѝ ще продължи.

"Злодеите, отговорни за убийството на съпруга ми, нямат представа какво са сторили. Те убиха Чарли, защото той проповядваше партиотизъм, вяра и любов. Всички те трябва да знаят следното - ако преди сте мислили, че мисията на съпруга ми е била мощна, сега не знаете какъв огън запалихте в неговата съпруга. Виковете на тази вдовица ще отекнат като боен вик. Движението, което съпругът ми създаде, няма да умре, няма да го позволя", каза тя.

#Чарли Кърк #убийство

