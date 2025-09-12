БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След мащабно издирване: Заловиха заподозрения за убийството на активиста Чарли Кърк

Милен Атанасов
Всичко от автора
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Президентът Доналд Тръмп отказа да разкрие самоличността му, но обяви, че е около 28-годишен

След мащабно издирване: Заловиха заподозрения за убийството на активиста Чарли Кърк
Снимка: БТА
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че заподозреният за убийството на популярния консервативен активист Чарли Кърк е заловен след мащабно издирване. В интервю за телевизия Фокс отказа да разкрие самоличността му, но обяви, че е около 28-годишен. До ареста на заподозрения се е стигнало след подаден сигнал от неговото близко обкръжение, каза още Тръмп и поиска смъртна присъда за извършителя. За информация, която би довела до залавянето на стрелеца срещу Кърк, беше предложена награда от 100 хиляди долара.

Самотен мъж с черна чанта притичва и скача от покрива на сграда, след което се отдалечава необезпокояван. Това е стрелецът, който отне живота на консервативния активист Чарли Кърк по време на среща със студенти в университет в щата Юта. Освен видеото, от ФБР разпространиха и снимки на издирван мъж в тийнейджърска възраст. Камерите на мобилни телефони са заснели последния въпрос към Кърк, секунди преди стрелбата.

- Знаете ли колко извършители на масови стрелби е имало в Америка през последните десет години?

Той така и не успява да отговори преди фаталния изстрел. А отговорът е над 300, по данни на Gun Violence Archive - националната база данни за насилие с употреба на огнестрелно оръжие. Но докато проблемът с масовите стрелби в Съединените щати не е от вчера, убийството на Кърк освети и растящото напоследък политическо насилие. Шокирани са всички - политици и обикновени американци.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Той е животно, истинско животно, и дано го хванат, ще го хванат. Това, което направи, е позорно."

- Сега всеки може да отиде и да се опита да застреля някой друг, защото има мнение, и да мисли, че това е нормално. А аз не съм съгласен с това.

- Надявам се нещата да се променят. Това става наистина, наистина неконтролируемо.

Стрелбата в Юта е кулминацията на серия от покушения. Миналата година президентът Тръмп беше прострелян по време на предизборен митинг в Пенсилвания. Няколко месеца след това въоръжен мъж беше заловен на метри от него на голф игрището му във Флорида. През април мъж подпали къщата на губернатора на Пенсилвания Джош Шапиро, а през юни депутатът от Демократическата партия от щата Минесота Мелиса Хортман и съпругът й бяха убити в дома си. Анализатори предупреждават, че това далеч не е краят.

Уилям Браниф, изследовател на поляризацията и екстремизма: "Броят на успешните атаки е нараснал с 49 процента през първите шест месеца на тази година в сравнение със същия период на миналата година… Така че, живеем в страна, в която, ако не сме внимателни, хората ще започнат да вярват, че насилието е норма."

снимки: БТА

Икономическата несигурност, тревогата от променящата се расова и етническа демография и все по-провокативният тон на политическото говорене са част от факторите за силното разделение на обществото и растящото насилие, което често е без ясна идеология или мотив. Мотивите на убиеца на Кърк също остават неясни.

