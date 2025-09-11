"Имаше толкова много кръв": "Гласът на Тръмпизма" замлъкна завинаги (ОБЗОР)

Показно убийство на основателя на младежкото консервативно движение в Съединените щати хвърли страната в шок и тревога. Крайнодесният инфлуенсър Чарли Кърк беше прострелян смъртоносно, докато изнасяше реч в университет в щата Юта пред три хиляди младежи. Стрелецът още се издирва. Политическите среди в Съединените щати - от левите до десните, осъдиха убийството на Кърк.

Университетът "Юта Вали", малко преди обяд. Една от спирките в мащабното национално турне на 31-годишния Чарли Кърк. Оказва се последната. Парадоксално - Кърк отговаря на въпрос на студент за масовите стрелби, когато проехтява изстрел.

Даниел: И тогава някой извика „стрелба“ или „стрелци“, нещо подобно. Чух изстрела и видях врата му. Имаше толкова много кръв. Единственото, което усетих е как ме повалят на земята.

Ораторът е улучен смъртоносно пред погледите на съпругата и децата му. Охраната му успява да го отведе в болница, но той почива от раната си. Стрелецът е избягал в гориста местност. От ФБР съобщиха, че са открили оръжието му - далекобойна пушка и смятат, че нападателят е на колежанска възраст.

Бо Мейсън, Департамент по обществена безопасност, Юта: Имаме видео с добро качество на заподозрения. Засега няма да го разпространяваме. Работим с наши техники за идентифициране на неговата самоличност.

Рано е да се говори за мотиви за нападението, смятат следователите. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е "изпълнен с мъка и гняв".

Доналд Тръмп, президент на САЩ: Не се съмнявам, че гласът на Чарли и смелостта, която той всели в сърцата на неизброимо много хора, и специално на младите хора, ще живеят дълго. Искам да съобщя, че скоро ще наградя посмъртно Чарли Кърг с президентския орден на свободата.

Чарли Кърк е сред основателите на "Повратна точка САЩ" - младежко консервативно движение, създадено през 2012-та година. Тогава Кърк е едва на 18 години. Повратна точка вече има клонове в над 850 колежа. Смята се, че движението е помогнало значително на Доналд Тръмп да спечели подкрепата на младите гласоподаватели на изборите през 2024 година.

снимки: БТА

Абонатите на Кърк са близо 7 милиона в "Инстаграм" и 3 милиона и 800 хиляди в "Ютюб". Провокативният му стил защитаваше ултра-традиционното семейство и свободното носене на огнестрелно оръжие. Неговият подкаст беше един от най-слушаните в страната.

През първите шест месеца на годината в САЩ са регистрирани около 150 нападения с политически мотиви - почти два пъти повече от същия период на миналата година. Експертите по вътрешен тероризъм посочват съвкупност от фактори за увеличаването на насилието - икономическа несигурност, тревогата от променящата се расова и етническа демография и все по-провокативния тон на политическия дебат.