Лоялните на Доган учредяват нова партия "Алианс за права и свободи"

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Доган: Не ходя по улиците като блуждаещо пиянде

"Жив съм, здрав съм. Не съм получил нито един инфаркт, нито един инсулт. И не ходя постоянно така като блуждаещо пиянде така наляво-надясно. Здрав съм. След дълго обмисляне решихме да създадем нов политически субект. Имаме нов проект. Днес беше така да се каже учредителната сбирка, която трябва подготви Учредителната национална конференция".

С тези думи Ахмед Доган откри брифинга за учредяването на новата партия, която ще се казва Алианс за права и свободи.

Танер Али, председател на Инициативния комитет:
Имаме регистрация и в Европейското патентно ведомство като Алианс за права и свободи и в СГС. Това име е запазено и започваме да работим за новия политически проект в страната.

Инициативният комитет е приел декларация за учредяването на Алианса, в която казват, че новата формация е евроориентирана и за мир на Балканите и в света.

Танер Али, председател на Инициативния комитет:
Днес сме свидетели на отстъпление от демокрацията, на разделение на обществото, на разпад на държавността, на установяване на държавно-олигархичен модел. България е в плен на корупцията, институциите се използват като бухалки срещу политически опоненти.

Ахмед Доган не отговори на въпроса, дали ще застане начело на новата партия.

Ахмед Доган: Много сложен въпрос ми задавате. Аз ще участвам в този процес, щом съм тук. С моя подпис започна целия списък. Ще участвам. А дали ще го оглавя, вече колегите ще решат.


Ахмед Доган отказа да отговаря на въпроси за събитията от последната година довели да учредяването на нова партия.

Ахмед Доган:
Колеги, нека днешния ден да остане така чист, изчистен. Без замъгляване с други въпроси. Като му дойде времето, ще ви отговоря. Нека оставим този ден за учредяването.

По закон учредително събрание на новата партия трябва да се проведе до три месеца след днешното събиране на Инициативния комитет.

#"Алианс за права и свободи" #нова партия #Ахмед Доган

