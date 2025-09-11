БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Мрачен момент за Америка": Стрелецът, убил...
Чете се за: 04:57 мин.
Със 100 000 повече противогрипни ваксини са поръчани за...
Чете се за: 03:30 мин.
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Разказ от първо лице за живота в Херсон, на километър от фронтовата линия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Запази
разказ първо лице живота херсон километър фронтовата линия
Слушай новината

Съветът за сигурност на ООН ще заседава извънредно днес, след като руски дронове нарушиха вчера въздушното пространство на Полша - страна от НАТО и ЕС, и бяха свалени. Москва отрече отговорност, според руското министерство на отбраната дроновете са извършили мащабна атака срещу военни цели в Западна Украйна. Полша днес затвори граничните си пунктове с Беларус заради предстоящите военни учения между Беларус и Русия.

Вижте разказ от град Херсон - на километър от фронтова линия, където украинците продължават да отблъскват руската армия по брега на река Днепър.

Оттам специално за БНТ предава белгийският журналист Бруно Бекман.

БруноБекман - журналист от Белгия: "В Херсон съм вече 9 дни. Военните власти в града потвърдиха, че през тези 9 дни е имало 1800 атаки с дронове, 1800. Всеки ден стотици артилерийски снаряда са изстрелвани от левия към десния бряг на река Днепър. Аз се намирам в момента на десния бряг. Украинците контролират 30% от Херсонска област на десния бряг, а руснаците са окупирали 70% от територията на областта на левия бряг на около 1 километър от мястото, където се намирам в момента. Зад мен виждате това, което е останало от сградата на регионалната администрация, която беше бомбардирана през юни. Жителите на Херсон, които бяха освободени от руска окупация през ноември миналата година, безспирно са подложени на масирани бомбардировки. Всеки ден, всяка нощ, никога не спира. Ето защо зад мен виждате, че Херсон се е превърнал в призрачен град."

Валентина - жител на Херсон: "Всеки ден излизам да храня гълъбите и кучетата. Дронове, недронове - трябва да ядат. "

Бруно Бекман - журналист от Белгия: "Вчера пристигнах с автобус от Одеса. Пътят е около 3 часа и 40 минути. Изведнъж шофьорът се извини, че ускорява от 80 километра на 130 километра в час. Обясни, че скоростта спасява човешки животи. Тунелът за дронове не е завършен в двете пътни платна на магистрала М14, която е единственият път за доставка на храна в Херсон. През последните седмици и месеци тази магистрала непрекъснато е атакувана от дронове. Сега руските дронове могат да достигат до 30 километра навътре в украинска територия. Ето затова минахме последните 30 километра от пътя за 17 минути със скорост 130.

Бруно Бекман - журналист от Белгия: "Зад мен виждате щетите от атака в 11 часа вечерта срещу централния пазар в Херсон. Този пазар е бомбардиран вече няколко пъти, в миналото има и убити хора. Но за щастие, заради късния час на тази атака, няма убити този път. Зад мен са разрушените сергии и големият хангар, където бяха складирани много хранителни продукти. Това е ежедневната реалност за хората тук."

"И само няколко часа след бомбардировката търговците се завърнаха на пазара и се опитват да продават продуктите си. Питаме ги защо и казват, че трябва да изкарват пари. Държавата не им осигурява достатъчно средства, за да живеят без да работят, макар да са до фронта. Второ, ми казаха - ние самите искаме да работим, защото иначе ще полудеем. В тази трагична реалност човек трябва да върши нещо, за да не изгуби ума си", разказва белгийският журналист.

#Херсонска област #Бруно Бекман #войната в Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
Катастрофа с джип и два мотора на магистрала "Тракия" край Пловдив
2
Катастрофа с джип и два мотора на магистрала "Тракия"...
Президентът: Нарушаването на въздушното пространство на Полша води до опасна ескалация на напрежение между Русия и НАТО
3
Президентът: Нарушаването на въздушното пространство на Полша води...
Почина активистът Чарли Кърк, прострелян по време на публична изява в щата Юта
4
Почина активистът Чарли Кърк, прострелян по време на публична изява...
Художничка изрисува портрети на Лили Иванова в столичния квартал "Бъкстон"
5
Художничка изрисува портрети на Лили Иванова в столичния квартал...
Младежкият активист Чарли Кърк е бил прострелян в университет в САЩ
6
Младежкият активист Чарли Кърк е бил прострелян в университет в САЩ

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
3
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
4
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Европа

Зеленски призова за "противовъздушен щит над Европа" след инцидента с руските дронове в Полша
Зеленски призова за "противовъздушен щит над Европа" след инцидента с руските дронове в Полша
Георг Георгиев за Газа: Тревожи ни, че загиват невинни, но и че Хамас не връща заложниците, не сваля оръжие Георг Георгиев за Газа: Тревожи ни, че загиват невинни, но и че Хамас не връща заложниците, не сваля оръжие
Чете се за: 03:15 мин.
Ден след нахлуването на руски дронове: Полша затваря граничните си пунктове с Беларус Ден след нахлуването на руски дронове: Полша затваря граничните си пунктове с Беларус
Чете се за: 01:12 мин.
Франция с нов премиер на фона на национална протестна блокада Франция с нов премиер на фона на национална протестна блокада
Чете се за: 02:12 мин.
Урсула фон дер Лайен осъди атаката с дронове срещу Полша и призова за по-твърди действия срещу Израел Урсула фон дер Лайен осъди атаката с дронове срещу Полша и призова за по-твърди действия срещу Израел
Чете се за: 05:37 мин.
Президентът: Нарушаването на въздушното пространство на Полша води до опасна ескалация на напрежение между Русия и НАТО Президентът: Нарушаването на въздушното пространство на Полша води до опасна ескалация на напрежение между Русия и НАТО
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под "Среден 3" на матурите по български език
Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Желязков за руските дронове над Полша: Трябват сериозни гаранции за сигурност от страна на Европа Желязков за руските дронове над Полша: Трябват сериозни гаранции за сигурност от страна на Европа
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Георг Георгиев за Газа: Тревожи ни, че загиват невинни, но и че Хамас не връща заложниците, не сваля оръжие Георг Георгиев за Газа: Тревожи ни, че загиват невинни, но и че Хамас не връща заложниците, не сваля оръжие
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Зеленски призова за "противовъздушен щит над Европа" след инцидента с руските дронове в Полша Зеленски призова за "противовъздушен щит над Европа" след инцидента с руските дронове в Полша
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Заради екшъна с трамвай 22: Съдът остави в ареста обвинения
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
"Мрачен момент за Америка": Стрелецът, убил Чарли Кърк,...
Чете се за: 04:57 мин.
По света
Симеон Сакскобургготски и областният управител на София обсъдиха...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
25-годишна жена е открита мъртва в дупнишко село, издирва се мъжът...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ