Разказ от първо лице за живота в Херсон, на километър от фронтовата линия

Съветът за сигурност на ООН ще заседава извънредно днес, след като руски дронове нарушиха вчера въздушното пространство на Полша - страна от НАТО и ЕС, и бяха свалени. Москва отрече отговорност, според руското министерство на отбраната дроновете са извършили мащабна атака срещу военни цели в Западна Украйна. Полша днес затвори граничните си пунктове с Беларус заради предстоящите военни учения между Беларус и Русия.

Вижте разказ от град Херсон - на километър от фронтова линия, където украинците продължават да отблъскват руската армия по брега на река Днепър.

Оттам специално за БНТ предава белгийският журналист Бруно Бекман.

БруноБекман - журналист от Белгия: "В Херсон съм вече 9 дни. Военните власти в града потвърдиха, че през тези 9 дни е имало 1800 атаки с дронове, 1800. Всеки ден стотици артилерийски снаряда са изстрелвани от левия към десния бряг на река Днепър. Аз се намирам в момента на десния бряг. Украинците контролират 30% от Херсонска област на десния бряг, а руснаците са окупирали 70% от територията на областта на левия бряг на около 1 километър от мястото, където се намирам в момента. Зад мен виждате това, което е останало от сградата на регионалната администрация, която беше бомбардирана през юни. Жителите на Херсон, които бяха освободени от руска окупация през ноември миналата година, безспирно са подложени на масирани бомбардировки. Всеки ден, всяка нощ, никога не спира. Ето защо зад мен виждате, че Херсон се е превърнал в призрачен град."

Валентина - жител на Херсон: "Всеки ден излизам да храня гълъбите и кучетата. Дронове, недронове - трябва да ядат. " Бруно Бекман - журналист от Белгия: "Вчера пристигнах с автобус от Одеса. Пътят е около 3 часа и 40 минути. Изведнъж шофьорът се извини, че ускорява от 80 километра на 130 километра в час. Обясни, че скоростта спасява човешки животи. Тунелът за дронове не е завършен в двете пътни платна на магистрала М14, която е единственият път за доставка на храна в Херсон. През последните седмици и месеци тази магистрала непрекъснато е атакувана от дронове. Сега руските дронове могат да достигат до 30 километра навътре в украинска територия. Ето затова минахме последните 30 километра от пътя за 17 минути със скорост 130.

Бруно Бекман - журналист от Белгия: "Зад мен виждате щетите от атака в 11 часа вечерта срещу централния пазар в Херсон. Този пазар е бомбардиран вече няколко пъти, в миналото има и убити хора. Но за щастие, заради късния час на тази атака, няма убити този път. Зад мен са разрушените сергии и големият хангар, където бяха складирани много хранителни продукти. Това е ежедневната реалност за хората тук."