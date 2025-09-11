БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Надлез в Благоевград се руши - ще се вземат ли мерки преди да се случи инцидент?

"Може би не е пипано, откакто е направено", коментират жители на града

Камъни и части от мазилката падат от надлеза на улица "Броди" в Благоевград. За този проблем сигнализират притеснени жители в социалните мрежи.

Те настояват съоръжението да бъде ремонтирано преди предстоящия дъждовен сезон.

Надлезът между кварталите "Струмско" и "Еленово" се използва ежедневно от стотици хора. Според тях е въпрос на време да се стигне до инцидент заради рушащата се мазилка.

"От време на времем когато е по-влага пада".

"Опасно е. Защото минават и деца, минават и по-възрастни хора и е доста рисковано. Така, че би трябвало да се поправи".

"Много хора минават ежедневно от тука. Просто има хора, които вървят пеша пешеходци, то даже води се велоалея, преди беше пешеходна зона. Минават много хора, и с багаж, и с чанти, майки с деца както виждате, с колички".

"За ремонт си е. По принцип не трябва да е така, но не зависи от мен".

Хората твърдят, че ремонт не е правен от години. Особено критично става състоянието му през дъждовните месеци. Затова настояват за спешни мерки.

"Аз тука съм от 20 години в Струмско, не съм видял да му правят ремонт. Трябва да се прави ремонт от време на време".

"Може би не е пипано, откакто е направено така, както забелязвам. Поне на една-две години да се преглежда да няма опасни неща. Веднага да се отстрани първо старата мазилка тука, да се прегледа. Да се укрепи нещо и да се измаже. Благоевград е областен град, центъра на Югозапада, не трябва да гледаме само центъра и обществените сгради, а и такива места".

От общината в Благоевград казаха, че за поддържането на съоръжението отговаря Областното пътно управление.

И след запитване на БНТ сигналът вече е насочен към тях.

А оттам обещаха да направят обследване, което да установи състоянието на надлеза.

