БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
3
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
Новини от миналото
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
Новини от миналото
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
"Мрачен момент за Америка": Стрелецът, убил...
11:30, 11.09.2025
Чете се за: 04:57 мин.
Със 100 000 повече противогрипни ваксини са поръчани за...
09:56, 11.09.2025
Чете се за: 03:30 мин.
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за...
09:27, 11.09.2025 (обновена)
Чете се за: 01:55 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
По света
Деца
Новият френски премиер встъпва в длъжност
от
БНТ
A+
A-
14:53, 11.09.2025
Деца
Копирано в клипборда
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
14:50, 11.09.2025
Полша свали руски дронове
14:45, 11.09.2025
Откриха крипто ферма в мазето на общината в Горна Оряховица
12:50, 11.09.2025
Христо Стоичков: По-добре се представихме от Турция, паднахме от...
12:45, 11.09.2025
Как реагира българският парламент след нахлуването на руските...
12:29, 11.09.2025
Зеленски призова за "противовъздушен щит над Европа" след...
12:25, 11.09.2025
Спортни новини 11.09.2025 г., 12:25 ч.
12:21, 11.09.2025
Остра размяна на реплики между Израел и Катар след ударите срещу...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
Последвайте ни
ТОП 24
1
Катастрофа с джип и два мотора на магистрала "Тракия"...
2
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война...
3
Президентът: Нарушаването на въздушното пространство на Полша води...
4
Почина активистът Чарли Кърк, прострелян по време на публична изява...
5
Художничка изрисува портрети на Лили Иванова в столичния квартал...
6
Младежкият активист Чарли Кърк е бил прострелян в университет в САЩ
Реклама
Най-четени
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
3
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
4
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
Реклама
Още от: По света
Португалска войнишка медуза се появи по Атлантическото крайбрежие
Нови мерки срещу мобилните устройства в училищата в Нидерландия
15:06, 11.09.2025
Във Франция тестват инструмент за проверка на възрастта в интернет
15:01, 11.09.2025
Урсула фон дер Лайен произнесе годишната си реч пред Европейския парламент
14:53, 11.09.2025
Полша свали руски дронове
14:50, 11.09.2025
Подпалиха парламента в Непал заради спиране на социални мрежи
08:45, 11.09.2025
Чете се за: 01:02 мин.
Реклама
Водещи новини
Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под...
14:59, 11.09.2025
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Желязков за руските дронове над Полша: Трябват сериозни гаранции за сигурност от страна на Европа
13:27, 11.09.2025
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Георг Георгиев за Газа: Тревожи ни, че загиват невинни, но и че Хамас не връща заложниците, не сваля оръжие
12:11, 11.09.2025
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Зеленски призова за "противовъздушен щит над Европа" след инцидента с руските дронове в Полша
12:29, 11.09.2025 (обновена)
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Заради екшъна с трамвай 22: Съдът остави в ареста обвинения
11:13, 11.09.2025
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
"Мрачен момент за Америка": Стрелецът, убил Чарли Кърк,...
11:15, 11.09.2025
Чете се за: 04:57 мин.
По света
Симеон Сакскобургготски и областният управител на София обсъдиха...
14:58, 11.09.2025
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
25-годишна жена е открита мъртва в дупнишко село, издирва се мъжът...
10:15, 11.09.2025
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ