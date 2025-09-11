БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Мрачен момент за Америка": Стрелецът, убил...
Чете се за: 04:57 мин.
Със 100 000 повече противогрипни ваксини са поръчани за...
Чете се за: 03:30 мин.
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Иван Иванов: Да играя пред родна публика е едно от най-хубавите усещания

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
Спорт
Запази

Шампионът при юношите от Уимбълдън и US Open коментира успехите си през годината, съветите от Григор Димитров и Рафаел Надал и мачовете с Финландия.

иван иванов ndash новата звезда българския тенис
Снимка: БТА
Слушай новината

Шампионът при юношите от тазгодишните издания на Уимбълдън и Откритото първенство на САЩ Иван Иванов призна, че участието пред българска публика е едно от най-добрите усещания за него в спорта.

Той даде пресконференция преди мачовете между България и Финландия за Купа „Дейвис" - неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже.

„Не бих очаквал тези успехи в началото на годината. Щастлив съм, както с успеха, така и с труда, който положих. Щастлив съм и от начина, по който напредвам, защото знаете, че всичко в тениса е на психическа основа. Успях да надградя в тази посока", заяви Иванов.

Той отговори на въпроса дали получава съвети от най-добрия български тенисист - Григор Димитров.

„Надявам се Григор да се възстанови по-бързо и да се върне, за да продължи да ни вдъхновява. След финала той ми написа няколко съобщения. Повече от тях бяха да продължавам да се развивам. Сега тренирам в академията на Рафаел Надал. Неговите съвети са малко по-различни. Трудно е да се направи сравнение с условията в България. Базата тук в Пловдив е може би най-добрата в България. Да играя тук пред родна публика е едно от най-добрите чувства", разкри тенисистът.

Иванов коментира успехите си през тази година и обърна внимание на предстоящия преход от юношески към мъжки тенис.

„Най-добрите уроци са едни от най-трудните загуби и най-големите победи. След Уимбълдън започнах по-трудно, след което успях да се върна и да спечеля US Open, защото положих много допълнителни усилия, за да се върна. Преминаването към мъжкия тенис е една от най-трудните стъпки в този спорт. Това е нещо, което ще направя следващата година. Дисциплината е едно от най-трудните неща. Да можеш да ставаш всеки ден в 7 часа сутринта и да си по цял ден на корта. Това изисква дисциплина“, завърши Иван Иванов.

Мачовете между България и Финландия са в събота и неделя на кортовете на ТК „Локомотив Пловдив“. При победа в този мач България ще играе квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година. При загуба, пак през февруари 2026-а, предстои бараж за оставане в Световна група I.

#Иван Иванов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Катастрофа с джип и два мотора на магистрала "Тракия" край Пловдив
1
Катастрофа с джип и два мотора на магистрала "Тракия"...
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война насам, заяви Туск след свалянето на руски дронове
2
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война...
Президентът: Нарушаването на въздушното пространство на Полша води до опасна ескалация на напрежение между Русия и НАТО
3
Президентът: Нарушаването на въздушното пространство на Полша води...
Почина активистът Чарли Кърк, прострелян по време на публична изява в щата Юта
4
Почина активистът Чарли Кърк, прострелян по време на публична изява...
Художничка изрисува портрети на Лили Иванова в столичния квартал "Бъкстон"
5
Художничка изрисува портрети на Лили Иванова в столичния квартал...
Младежкият активист Чарли Кърк е бил прострелян в университет в САЩ
6
Младежкият активист Чарли Кърк е бил прострелян в университет в САЩ

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
3
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
4
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Тенис

Ярко Ниеминен: Подхождаме уверено, но не високомерно към двубоя с България
Ярко Ниеминен: Подхождаме уверено, но не високомерно към двубоя с България
Янаки Милев: Надявам се да се изкачим в по-горна група Янаки Милев: Надявам се да се изкачим в по-горна група
Чете се за: 02:30 мин.
Александър Василев: Горд съм да представям България Александър Василев: Горд съм да представям България
Чете се за: 02:15 мин.
Валентин Димов: Имаме шансове да победим Финландия, но ни очаква нелек мач Валентин Димов: Имаме шансове да победим Финландия, но ни очаква нелек мач
Чете се за: 03:10 мин.
Великова също потегли успешно на турнира в Куршумлийска Баня Великова също потегли успешно на турнира в Куршумлийска Баня
Чете се за: 01:22 мин.
Джордж Лазаров с успешен старт на сингъл в Куршумлийска Баня Джордж Лазаров с успешен старт на сингъл в Куршумлийска Баня
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под "Среден 3" на матурите по български
Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Желязков за руските дронове над Полша: Трябват сериозни гаранции за сигурност от страна на Европа Желязков за руските дронове над Полша: Трябват сериозни гаранции за сигурност от страна на Европа
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Георг Георгиев за Газа: Тревожи ни, че загиват невинни, но и че Хамас не връща заложниците, не сваля оръжие Георг Георгиев за Газа: Тревожи ни, че загиват невинни, но и че Хамас не връща заложниците, не сваля оръжие
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Зеленски призова за "противовъздушен щит над Европа" след инцидента с руските дронове в Полша Зеленски призова за "противовъздушен щит над Европа" след инцидента с руските дронове в Полша
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Заради екшъна с трамвай 22: Съдът остави в ареста обвинения
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
"Мрачен момент за Америка": Стрелецът, убил Чарли Кърк,...
Чете се за: 04:57 мин.
По света
Симеон Сакскобургготски и областният управител на София обсъдиха...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
25-годишна жена е открита мъртва в дупнишко село, издирва се мъжът...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ