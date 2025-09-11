БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Около 500 спортисти ще участват на световния шампионат за атлети със Синдром на Даун в София

Надпреварата ще се състои от 13 до 19 юни.

Около 500 спортисти ще участват на световния шампионат за атлети със Синдром на Даун в София
Около 500 спортисти ще участват на световното първенство за спортисти със синдром на Даун в София. Шампионатът ще се проведе от 13 до 19 юни 2026 година в пет вида спорта: спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика.

На специална пресконференция в Националния пресклуб на БТА ръководството на Федерация по адаптирана физическа активност даде официално старт на подготовката за шампионата, който ще се проведе за първи път в България и в Източна Европа.

Официални гости бяха министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, заместник-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев, президентът на Федерация по адаптирана физическа активност Слав Петков, президентът на БФ Гимнастика Красимир Дунев, президентът на Световната атлетика за синдром на Даун Жозе Перейра, музикалният продуцент Кристиан Талев-Криско и част от състезателите, които в последните няколко години спечелиха редица медали от световни и европейски първенства за спортисти със синдром на Даун.

"За мен е изключително голяма чест да стоя тук пред Вас. Преди три години спечелихме домакинството на може би най-престижния форум, който ще се проведе в България през 2026 година. Не случайно министър Гуцанов е тук, тъй като ние извървяхме дълъг път заедно, след като преди 10 години стартирахме като социален център. В момента тези младежи са национални състезатели и прославят България по целия свят. Те тренират по два пъти всеки ден от понеделник до събота. Изключително съм горд да обява началото на подготовката за Световното първенство за атлети със Синдром на Даун. Благодаря на всички, които ни подкрепят", каза Слав Петков.

"Ако трябва на някой да благодарим и да изкажем огромна признателност, то е първо на децата, които наистина прославят България, и второ на г-н Петков и на федерацията. Надали преди няколко години някой си е мислил, че това може да се случи в нашата държава. За мен най-добрата грижа за тези деца е тяхната адаптация и това е пътят, който трябва да се следва, защото те са просто различни, но това не значи, че те нямат своите качества, даже напротив и ние трябва да им подадем ръка и да се отворим към тях, защото те имат специфични грижи. Тези деца трябва да се чувстват част от обществото", заяви министър Борислав Гуцанов.

Посланици на шампионата са най-добрият български тенисист Григор Димитров и олимпийският и световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар.

"Искам да Ви уверя от името на министър Иван Пешев, че ние сме съпричастни на това Световно първенство и може да се разчита на пълна подкрепа за организация и финансова подкрепа. Езикът на спорта обединява и е важно за нас бъдещето на тези деца, да им помагаме да се изграждат като личности - те са едни шампиони", добави заместник-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев.

Основателят на Фондация "Слънчеви деца 2024" Кристиян Толев-Криско заяви, че се надява по време на първенството трибуните да бъдат пълни. Той подготвя химн на шампионата заедно с други български изпълнители.

Олимпийският вицешампион на висилка Красимир Дунев, който днес празнува рожден ден, е щастлив, че надпреварата ще се състои в България.

"Нашите състезатели са едни от най-добрите в света и да участват пред родна публика е нещо наистина невероятно", допълни той.

Световното първенство през 2026 година ще бъде първото събитие от този мащаб, посветено изцяло на спортисти със Синдром на Даун, провеждано в България. То се осъществява под егидата на световната организация SUDS, която отговаря за високите спортни постижения на спортистите със Синдром на Даун.

