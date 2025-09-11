Как реагира българският парламент след нахлуването на руските дронове в Полша?

Ден след нахлуването на руски дронове във въздушното пространство на Полша не стихват политическите реакции у нас.

"Всякакъв опит от страна на Руската федерация за развитие на конфликта на територията на Европа със сигурност е риск за България. Хубавото е, че това, което се видя е, че ПВО и системата за ранно предупреждение на НАТО работи. Показа се, че НАТО, въпреки тази ескалация и провокация от страна на Руската федерация, успя да реагира и Съвместните сили на съюзниците успяха да поразят всички цели, които са летели над и са представлявали заплаха за полската държава. Трябва да е ясно, че подобни действия могат само да ескалират конфликта, а това не мисля, че е желание нито необходимост на някой въобще от НАТО да иска нещо подобно. НАТО е готов и всички страни членки са готови да защитим територията на Алианса", заяви Владимир Гаджев, председател на комисията по отбрана, ГЕРБ-СДС.

"Това е толкова елементарна украинска провокация, че просто няма накъде. Става въпрос за политика, която цели да вкара Европа във война. Ние изрично казваме - от "Възраждане" сме категорично против, ако някой си мисли, че може да вкара България във война много се лъже. Категорично се напряга обстановката и това се прави само и единствено от сегашните в момента управляващи в Европейския съюз. Повтарям още веднъж: Европейската комисия е най-голямата заплаха за мира", допълни лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"Провокациите на Русия ще продължат и източноевропейските страни, които са член на НАТО и ЕС, трябва много внимателно да следят оперативната обстановка и да се реагира на държавно ниво", каза още Атанас Атанасов, председател на ДСБ, ПП-ДБ.