Проблем с плащането на сметките за тока в Североизточна България

От началото на септември абонатите на "Енерго-Про" не могат да плащат сметките си за ток на гишетата в клоновете на „Български пощи“. За това сигнализираха зрители на БНТ. Причината – от месеци “Български пощи” не превеждали събраните суми към електроразпределителното дружество.

Услугата е спряна само в областните градове - Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра. Пощенските клонове в по-малките населени места продължават да приемат плащания за ток по обичайния ред.

Много възрастни хора във Варна са свикнали да плащат сметките на домакинството си в пощенския клон, веднага след като вземат пенсията си.

"Вземаш паричките, минаваш по гишета и си излизаш щастлив, свободен. Всичко ти е платено."

Хората останали изненадани, че вече не могат да плащат в пощенските клонове сметките си за ток.

"За нас, пенсионерите, това е много неудобно. Аз веднъж опитах на тези каси, но не стана. И просто се учудих. Казаха, че не знаят докога. А беше много удобно." "Сега, в момента не може да се извършва плащане тук. Чух преди мен жената, че няма да се плаща, нещо имало някаква забрана."

От "Енерго-Про" заявиха, че гишетата временно не приемат плащане на потребената електроенергия, тъй като "Български пощи" не им превеждат събраните суми. А дългът през последните 12 месеца расте. От електроразпределителното дружество призовават хората да използват алтернативни възможности за плащане на сметките за ток.

"Токът, те по телефоните го плащат моите внучки."

От “Български пощи” потвърдиха за проблема. Уточниха, че се водят търговски преговори с електроразпределителното дружество за възстановяване на плащанията. Кога ще стане това, все още не е ясно.