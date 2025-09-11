Имало ли е древен микробен живот на Марс?

Учени откриха потенциални признаци за древен микробен живот на Марс. Те са открити при анализ на данните от проба от скала, взета от марсохода на НАСА "Пърсивиърънс".

Странно напетнената скала е била образувана преди милиарди години от седименти на дъното на сухо речно корито, някога захранвало езеро в кратера Джезеро.

Минералите, открити в пробата от скалата, са подобни на съединенията, които на Земята се образуват при разграждане на органична материя от микроорганизми.

Но учените не изключват напълно възможността те да са се образували и при небиологични процеси.





