"Мрачен момент за Америка": Стрелецът, убил...
Чете се за: 05:00 мин.
Със 100 000 повече противогрипни ваксини са поръчани за...
Чете се за: 02:47 мин.
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за...
Чете се за: 01:55 мин.

Имало ли е древен микробен живот на Марс?

Диана Симеонова
Всичко от автора
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Проба от роувъра на НАСА съдържа такива признаци

Имало ли е древен микробен живот на Марс?
Учени откриха потенциални признаци за древен микробен живот на Марс. Те са открити при анализ на данните от проба от скала, взета от марсохода на НАСА "Пърсивиърънс".

Странно напетнената скала е била образувана преди милиарди години от седименти на дъното на сухо речно корито, някога захранвало езеро в кратера Джезеро.

Минералите, открити в пробата от скалата, са подобни на съединенията, които на Земята се образуват при разграждане на органична материя от микроорганизми.

Но учените не изключват напълно възможността те да са се образували и при небиологични процеси.



#Марс

