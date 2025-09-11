БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Със 100 000 повече противогрипни ваксини са поръчани за тази зима

Чете се за: 02:47 мин.
Общество
Фалшивите лекарства за отслабване идват предимно от страни извън ЕС, посочи Богдан Кирилов

100 000 повече противогрипни ваксини поръчани зима
През настоящия сезон се очакват доставки на противогрипни ваксини, които надвишават със 100 000 поръчките за 2024 г. Това обясни в предаването "Денят започва" Богдан Кирилов - изпълнителен директор на Изпълнителна дирекция по лекарствата.

"Едно сравнение - през 2022 г. доставките на противогрипни ваксини са били 305 000, сега за зимния сезон се очакват 580 000", заяви Кирилов.

Той коментира и темата с бума на предлаганите "лекарства" за отслабване в интернет. Фалшивите медикаменти за намаляване на телесното тегло идват предимно от страни извън ЕС, стана ясно от думите му.

"В голяма част от случаите IP адресите са на териториите на други държави, предимно в страни извън ЕС. Основният начин за доставка към пациентите е чрез куриерски компании. Обикновено, за да се стигне до истинските организатори на тези действия, е необходим доста сериозен ресурс, работим съвместно с ГДБОП. През последните 2-3 седмици зачестиха сигналите за такъв тип дейност от хора, които са видели обява за такъв тип лекарствени продукти, или са закупили такива", посочи Кирилов.

Той подчерта, че купуването на такива лекарства крие сериозен риск.

"Миналата седмица Европейската агенция алармира гражданите да бъдат много бдителни, когато искат да купят лекарски продукт, който се продава онлайн. Действащата нормативна уредба у нас позволява търговия на лекарства онлайн само на лекарства без рецепта. Наблюдава се разпространение на лекарствени продукти, които са по лекарско предписание за сериозни хронични заболявания и именно това създава доста сериозен риск. Това, което су установява и в държавите от ЕС, включително и в България, е, че в предлаганите продукти много често не се съдържа обявената на опаковката активна съставка, не се знае точно какво е съдържанието. Така че дали се касае за липса на ефект или потенциален риск от вещество, което не е известно, това категорично води до много сериозен риск върху здравето на пациентите. В Агенцията по лекарствата в тази връзка извършваме регулярен мониторинг в координация с МВР."

#лекарства за отслабване #опасност #противогрипни ваксини #интернет

