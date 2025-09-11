Все още има тлеещи огнища от големия пожар край Карнобат

Пламъците прехвърлиха пътя Карнобат - Средец, но вече е отворен за движение
Все още има тлеещи огнища от големия пожар, който избухна в района на Карнобат. По информация на местни жители огънят е тръгнал край язовира до село Екзарх Антимово.
Фронтът на пожара достигна около 10 км.
Пламъците прехвърлиха пътя Карнобат - Средец, но вече е отворен за движение.
Две пожарни са останали на място цяла нощ.
Кметът на Община Карнобат обяви частично бедствено положение за селата Екзарх Антимово, Добриново, Смолник и Житосвят.
Обстановката беше усложнена от силния вятър. Няма опасност за хората.