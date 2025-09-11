Валежи и гръмотевици в четвъртък

Под влиянието на преминаващ от запад на изток студен атмосферен фронт облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и след пладне в Западна и Централна България, а вечерта и в източните райони, на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици и усилване на вятъра. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в планинските райони и в Северна България. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, който вечерта в Западна България ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, в София - около 29°.

По Черноморието ще бъде с разкъсана, след обяд до значителна средна и висока облачност. В сутрешните часове на отделни места видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26° - 27°. Температурата на морската вода е 24° - 25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините облачността ще е по-често значителна. Главно над масивите от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, от която ще има краткотрайни, временно интензивни и значителни по количество валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°.

В петък облачността ще е по-често значителна, около и след обяд купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, с повишена вероятност за кратко да са интензивни и с гръмотевична дейност в Североизточна България, районите около Централна Стара планина и Западните Родопи. Максималните температури ще са от 22° - 24° в североизточните райони до 30° - 32° в източната част на Горнотракийската низина, където преди обяд ще има и повече слънчеви часове. Вятърът ще е от север-североизток, слаб до умерен.

През почивните дни и на изток дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат между 25° и 30°. В Източна България вятърът ще е предимно умерен от изток-североизток. Облачността ще е променлива, в събота в западната половина от страната по-често значителна и главно в планинските райони ще превали дъжд. В неделя по-късно през деня към страната ще приближи студен атмосферен фронт, който ще премине през нощта срещу понеделник и в понеделник. Ще има и валежи, главно в западната половина от страната. Вятърът временно ще се ориентира от северозапад, температурите в понеделник ще се понижат още и ще остават под 30°, в западните райони от страната ще са и под 25°.