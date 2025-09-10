Художничка изрисува портрети на Лили Иванова в столичния квартал "Бъкстон"

Портрети на примата на българската музика Лили Иванова се появиха на стена в столичния квартал “Бъкстон”. А мистерията кой е техният автор заинтригува и самата знаменита певица, която реши да я потърси с Фейсбук пост. Авторът се оказва талантливата художничка Ваня Кръстева, която е почитател на Лили Иванова от дете.

Четка, боя, огромно вдъхновение и талант - това е рецептата за портретите на Лили Иванова, които грейнаха от стена в столичен квартал. Те не биха могли да бъдат нарисувани от ничия друга ръка, освен от тази на Ваня Кръстева - млада художничка, която с грейнали очи и плам ни разказва за любимата си певица. Нейната сестра ни помага с превода, тъй като Ваня губи слуха си като дете.

Ваня Кръстева, художник: "От малка я обожавам, не пропускам нейни концерти, новогодишните концерти, въпреки че не мога да чуя нейните песни, усещам нейната силна енергия, нейното присъствие, силата на духа и отдавна си мечтая за неин портрет."

Идеята за неин портрет идва след наблюдение - художничката забелязва, че градът ни е обагрен с рисунки - в подлези и по сгради, но досега никой не е изобразил великата Лили Иванова.

Ваня Кръстева, художник: "Реших да направя нещо по-голямо, по-мащабно, да не е просто портретна картина, а да е нещо като нея - велико. И исках да го нарисувам на голяма стена, на голям блок, но понеже нямам такива условия, реших на гаража."

Изкуството на Ваня бързо печели вниманието на минувачите и скоро след изобразяването на първия портрет, той заживява свой живот в социалните мрежи. Примата на българската музика Лили Иванова също забелязва картината. След апел към феновете ѝ да ѝ помогнат да открие авторката на графитите, тя достига до Ваня.

Ваня Кръстева, художник: "Изключително съм благодарна за нейния жест, за това, че е харесала портретите и че ги е споделила в нейния пост и след като разбрах, че е харесала портрета започнах да рисувам още по-бързо, с още повече желание. Не съм очаквала, много съм развълнувана и цяла нощ не съм спала от вълнение."

Последните щрихи по втория портрет Ваня нанася късно снощи. А след дебюта си в социалните мрежи, екипът на Лили Иванова се свързва с нея и й подарява билети за нейния концерт. Тя пък - в знак на благодарност и огромна почит иска да подари две от любимите си картини на известната певица. А мечтата й е да продължи да прави това, което обича - магия с боя и много чувство.