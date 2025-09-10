БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Урсула фон дер Лайен осъди атаката с дронове срещу Полша и призова за по-твърди действия срещу Израел

Десислава Апостолова
Чете се за: 05:37 мин.
По света
Председателят на ЕК произнесе годишната си реч за състоянието на ЕС пред Европейския парламент в Страсбург

урсула фон дер лайен осъди атаката дронове полша призова твърди действия израел
Снимка: БТА
Слушай новината

В ежегодната си реч за състоянието на ЕС пред Европейския парламент в Страсбург председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова Европа да се бори за своето място в един "враждебен" свят. Тя осъди атаката с дронове срещу Полша и призова за по-твърди действия срещу Израел заради войната в Газа. В речта ѝ бяха изложени основните приоритети на ЕК за новия политически сезон - от конкуретноспособност и стандарт на живот на европейците, до върховенство на закона и свободни и независими медии.

Няколко бяха важните послания на Урсула фон дер Лайен в речта ѝ пред ЕС - тя призова европейците да имат смелостта да се борят за собствената си сигурност, обеща подкрепата за Украйна да продължи, а натискът срещу Русия да се засили член нови санкции. Въпреки че нарече себе си, че е голям приятел на Израел, за първи път тя обяви и по-строги мерки Тел Авив заради войната в Газа. Фон дер Лайен защити търговската сделка със САЩ, която според нея е най-добрата възможна и обеща редица нови инициативи за стимулиране на европейската икономика.

Само часове след руската провокация в Полша фон дер Лайен се изправи пред евродепутати, очертавайки рамките на новия световен ред, в които има сили, които са враждебни към Европа.

Урсула фон дер Лайен - председател на ЕК: "Днес бяхме свидетели на безогледно и безпрецедентно нарушаване на въздушното пространство на Европа и Полша от повече от 10 руски дрона. Европа изразява пълната си солидарност с Полша."

Според фон дер Лайен Европа трябва да е готова да поеме отговорността за собствената си сигурност - с повече инвестиции в отбраната и общи военни проекти. Специално внимание тя отдели на страните от от източната граница на ЕС:

"Без съмнение: източният фланг на Европа защитава цяла Европа. От Балтийско до Черно море. Затова трябва да инвестираме, за да го подкрепим с инициативата „Бдителност по източния фланг“. Европа ще защитава всеки квадратен сантиметър от своята територия."

Българският комисар Екатерина Захариева подчерта сериозната подкрепа на ЕК за страните от първа линия, след които е и България.

Екатерина Захариева - еврокомисар по стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите: "Абсолютна солидарност и подсилване - общо и солидарно на източните граници на ЕС, защото както Урсула фон дер Лайен се изрази те пазят и нас, те пазят и останалите държави, които не граничат директно с Украйна, Русия или Беларус. Така че това е важно послание. Знаете, че вчера колежът одобри и пакетът SAFE. България ще получи почти 3,3 милиарда по искане на българското правителство, така че това са все мерки, които комисията взима, за да подпомага държавите, които са на първа линия."

снимка: БГНЕС/Архив

Фон дер Лайен призова за нова система от санкции на ЕС, насочена срещу трафикантите на хора като част от мерките, позволяващи на блока да управлява миграцията "ефективно". Въпреки разделението на държавите в ЕС по отношение на Израел и ситуацията в Газа, председателят на ЕК направи заявка за съществена промяна в отношението към правителството в Тел Авив.

Урсула фон дер Лайен - председател на ЕК: "Ще замразим нашата двустранна подкрепа за Израел. Ще спрем всички плащания в районите, без да засягаме цивилното общество. Второ - ще предложим на Съвета допълнителни санкции за екстремистките министри."

снимки: БТА

На няколко пъти фон дер Лайен беше освирквана от крайната десница в пленарната зала, за момент дори трябваше да прекъсне речта си. Сред най-критикуваните от евродепутатите теми беше търговската сделка със САЩ, която според част от тях е унизителна за Европа. За да подпомогне европейската икономика, Фон дер Лайен отново обеща намаляване на бюрокрацията, подкрепа за фермерите, начерта планове за изкореняване на бедността до 2050 година и осигуряването на достъпни жилища. За инвестиции във високи технологии и изкуствен интелект и запазване на климатичните амбиции, призова председателят на Комисията. Без да споменава конкретни държави, фон дер Лайен заяви че зачитането на върховенството на закона ще бъде задължително условия за получаване на европейско финансиране сега и в бъдеще.

